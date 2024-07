Afgelopen weekend in Hongarije baarde Max Verstappen opzien door in de nacht van zaterdag op zondag tot 03.00 uur ’s nachts te simracen. Sommigen vroegen zich af of dit wel zo’n goed idee was geweest. Waaronder Sky Sports F1-commentaar David Croft, die er gedurende de race meerdere malen naar refereerde.

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet afgelopen week weten dat er afgesproken is dat Verstappen in de toekomst niet meer tot zo laat aan simraces meedoet, ook al had de Nederlander volgens hem voldoende slaap gehad. Verstappen ontkent dat er sprake is van een ban. “Ja, ik heb tot drie uur in de nacht geracet”, vertelt Verstappen over alle ophef aan de media in Spa, waaronder Motorsport.com. “Het is iets heel belangrijks in mijn leven. Er staan voor nu geen andere simraces meer op mijn programma, dus niemand hoeft zich hier meer zorgen over te maken.”

“Als je de race niet wint, dan komt dat altijd door dingen als dat je tot drie uur wakker bent geweest. Of omdat je een kilo te zwaar bent. Zo zijn er altijd dingen te verzinnen waarom je de race niet gewonnen hebt. Maar in Imola won ik allebei”, merkt Verstappen fijntjes op. “Het is niets nieuws voor me. Ik doe het al sinds 2015, dus het is niet zo dat mijn voorbereiding anders is dan anders. Ik ben drie keer wereldkampioen geworden, dus ik weet redelijk goed wat ik wel en wat ik niet kan doen. En ik ben altijd erg hard voor mezelf als het gaat om wat ik mezelf permitteer en wat ik me niet permitteer. Ik denk dat ik ervaren genoeg ben om te weten wat er kan.”

Als Motorsport.com expliciet vraagt naar de afspraak om niet meer te simracen tot in de late uurtjes, antwoordt Verstappen: “Nee. We hebben erover gesproken. Ik heb gezegd dat hij niet bezorgd hoeft te zijn omdat er geen andere race aankomt. Maar ik heb geen ban. Ik vertel anderen ook niet wat zij wel en niet mogen doen in hun eigen tijd tijdens de weekenden, en dat is andersom ook niet het geval.”