Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van België

Max Verstappen kwam de afgelopen jaren in de Grand Prix van Oostenrijk, de thuisrace van zijn werkgever Red Bull, in actie met een speciaal helmontwerp. In beide races van 2021 op de Red Bull Ring reed hij met een knalgeel ontwerp. Eerdere jaren reed de Limburger tijdens de GP van België al met een oranje versie. Dat is ook in de editie van 2021 het geval, zo heeft hij onthuld.

Voor het raceweekend op zijn favoriete circuit heeft de Nederlander opnieuw een speciaal ontwerp uit de hoge hoed getoverd. De helm is knaloranje. Via Twitter toonde Verstappen zijn nieuwe design. Hij vertelt: “We proberen elk jaar natuurlijk wel iets anders te doen. Zoals je ziet zitten er wat meer details in. De leeuw in het wit en met de twee verschillende kleuren oranje is het wel wat opvallender. Ik hoop dat hij er ook goed uitziet op het circuit.”

Alles over de helm van Max Verstappen: Interview: Wie is de man die de helm van Verstappen prepareert?