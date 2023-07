Max Verstappen onthult: Red Bull krijgt updates voor GP Hongarije

Max Verstappen heeft op het circuit van Silverstone zijn zesde opeenvolgende Formule 1-zege gepakt en Red Bull Racing de elfde overwinning op rij geschonken. De formatie uit Milton Keynes heeft daarmee het record van McLaren uit 1988 geëvenaard en kan de lat in Hongarije nog iets hoger leggen. De Hungaroring vergt echter hele andere aspecten van de auto vergeleken met Silverstone. Het circuit in Groot-Brittannië kent veel snelle bochten, terwijl de nadruk in Boedapest veel meer op langzame bochten ligt en er dus een high downforce-afstelling gewenst is.

Tijdens het voorlaatste raceweekend voor de zomerstop kan Red Bull in ieder geval op updates voor de RB19 rekenen, zo onthult Verstappen tijdens de persconferentie na de Britse Grand Prix. "Het circuit in Hongarije is weer compleet anders. Daar zullen we enkele upgrades op onze auto zetten en hopelijk werken die allemaal goed", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten.

Tot dusver is Red Bull spaarzaam geweest met het introduceren van nieuwe onderdelen. Het komt logischerwijs doordat het niet nodig is. In tegenstelling tot Ferrari (de overstap van inwash- naar downwash-sidepods) en Mercedes (afscheid van zeropod) hoeft Red Bull het concept van de RB19 niet aan te passen. Het is een kwestie van finetunen gebleken met de 2023-auto. In Baku is dat al voor een deel gebeurd door de inlets van de sidepods te verhogen, waardoor de luchtstroom onder die sidepods door - de zogenaamde undercut - nog groter is geworden. Nadien volgden er nog enkele aanpassingen uit de koker van Adrian Newey aan de achterwielophanging.

Gevraagd welke aspecten van de auto Verstappen nog graag verbeterd ziet worden met de nieuwe upgrades, lacht de tweevoudig wereldkampioen: "Nou, het reduceren van drag, langzame bochten, medium-speed bochten, snelle bochten, de werking van onze DRS en de bandenslijtage!" De Limburger geeft er gekscherend mee aan dat alle aspecten altijd beter kunnen, al ligt de focus in de fabriek al grotendeels op de 2024-auto.

Verstappen 'positief verrast' door McLaren op zondag

De achtervolgers van Red Bull hebben die luxe niet, vooral niet omdat het achter Verstappen steeds stuivertje wisselen is. "Dat is voor mezelf ook best verwarrend. Het lijkt wel alsof er ieder weekend een ander team achter ons staat", vervolgt de man die het WK nu met bijna honderd punten voorsprong aanvoert. "Ik denk dat het vooral komt doordat het zo dicht bij elkaar zit. Als je de auto dan net in het juiste window krijgt voor een bepaald circuit, kun je meteen een groot verschil maken. Daardoor kan ik nu ook nog niet voorspellen wie in Hongarije het snelst of het tweede team gaat zijn. Tot nu is de stabiele factor gelukkig wel dat wij steeds bovenaan staan en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste voor ons, maar zoals gezegd is Hongarije weer een compleet ander circuit."

Verstappen zegt niet bovenmatig bezig te zijn met de concurrentie, al houdt hij het wel met een schuin oog in de gaten. "Op vrijdag krijg je meestal al wel een beeld van waar iedereen staat, al moet ik zeggen dat ik vandaag echt verrast was door de race pace van McLaren. Ze waren oprecht snel, ook vergeleken met de auto's achter hen. Maar goed, wij moeten de focus gewoon op onszelf houden en dan zien we vanzelf wat er achter ons gebeurt", besluit Verstappen zijn verhaal.

Video: Max Verstappen wint de Grand Prix van Groot-Brittannië