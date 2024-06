Max Verstappen maakt gebruik van veel verschillende helmdesigns. Ook dit jaar heeft de Nederlandse Formule 1-coureur al een paar keer gekozen voor een speciaal ontwerp, maar tijdens een aantal Europese Grands Prix verschijnt er een nieuwe versie. Vanaf de volgende race in Spanje komt de regerend wereldkampioen met een knaloranje versie op het asfalt.

"Deze helm betekent absoluut veel voor me. Er zijn een paar Europese races met veel oranjefans. Daar ga ik deze dan ook zeker dragen", vertelt de Red Bull-coureur tijdens de onthulling van de bijzondere helm. Bij het design is er goed nagedacht over het toevoegen van een paar bijzondere details. "Zoals je kan zien zijn op de achtergrond fans te zien. Het is een ode aan hen. Dat is ook de reden waarom ik hem heel, heel erg oranje heb gemaakt. Het is heel erg fel."

Verstappen wordt door heel Europa gevolgd door zijn fanschare, waaronder in Oostenrijk, Hongarije, België en op Zandvoort. Tijdens die races zal hij dan ook met de opvallende helm te zien zijn. "Ik vind dat hij er erg cool uit ziet", vervolgt de Nederlander, die ook een knipoog aan de fans geeft. "En wie weet, als je er dit jaar bij bent, kan je er zomaar volgend jaar op staan!"

Derde design van 2024

Zoals gezegd heeft Verstappen er een handje van om verschillende helmdesigns te gebruiken. Dit seizoen heeft hij naast zijn reguliere helm ook al een aparte versie voor de Grands Prix in de Verenigde Staten gepresenteerd. Dit design debuteerde tijdens de race in Miami en zal later dit seizoen op het Circuit of the Americas en in Las Vegas ook gebruikt worden.