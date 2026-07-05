Max Verstappen onthult oorzaak van crash, frustraties over Red Bull-problemen nemen toe

De Grand Prix van Groot-Brittannië is uitgedraaid op een bijzonder vreemde race voor Max Verstappen. De Nederlander worstelde naar eigen zeggen nog altijd met motorproblemen en balansproblemen, maar leek ondanks dat wel op weg naar zijn derde podium van het seizoen, alvorens het misging met een crash.

Verstappen riep Red Bull na de kwalificatie op om de power unit te vervangen na problemen in de kwalificatie en om bij het breken van parc fermé ook maar meteen grootschalige set-up veranderingen door te voeren.

In de praktijk gebeurde dat niet, tot ongenoegen van Verstappen. Op de vraag waarom hij uiteindelijk toch gewoon vanaf de zevende plek op de grid is vertrokken, reageerde Verstappen voor de camera van Viaplay sec:

“Dat moet je aan het team vragen. Ik was heel graag vanuit de pitstraat gestart, want in de race was het nog steeds hetzelfde probleem. Ik zei dat ook [tegen hen] ‘dan zien we het in de race toch weer gebeuren’. En dat is gewoon weer het geval geweest, exact hetzelfde als in de kwalificatie.”

Max Verstappen says he's been lacking top speed all weekend and preferred to start from the pitlane Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Desondanks lag Verstappen nog altijd op koers voor een podiumplek, al is hij daar tegenover onder meer Motorsport.com eveneens duidelijk over. “Wij hadden natuurlijk geluk met alles wat er om mij heen gebeurde: de straf voor Lewis, de lekke band van George en het probleem van Kimi. Zelfs als we op het podium waren geëindigd, dan pak je dat natuurlijk aan, maar we hadden het totaal niet verdiend.”

“Op de harde banden waren we echt heel langzaam. Ik weet niet hoe ik George en Lewis zo lang achter me heb kunnen houden. Het hele weekend had ik een verschrikkelijke balans, ook geen topsnelheid ten opzichte van de andere auto in de garage. En in de race was het vervolgens precies hetzelfde, zoals ik al had voorspeld.”

Verstappen noemt achtervleugel-problemen Red Bull “gevaarlijk”

Tot een podiumklassering kwam het uiteindelijk ook niet. Verstappen schoot in de slotfase op hoge snelheid van de baan in Stowe. Via de boordradio maakte hij al meteen zijn ongenoegen over de auto duidelijk, en na afloop verduidelijkte hij waarom.

“Het was net als in Oostenrijk. Een ander defect, laten we zeggen, maar met hetzelfde resultaat. Opnieuw sloot de achtervleugel tijdens het insturen van de bocht niet volledig. Daardoor verlies je heel veel neerwaartse druk en spin je simpelweg van de baan.”

Max Verstappen adds he's not interested in talks with Red Bull's top management ahead of the Belgian GP Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Het voedt logischerwijs de frustratie bij de viervoudig wereldkampioen over de huidige staat van Red Bull. “Op dat moment is het gewoon gevaarlijk, want je kunt jezelf echt verwonden. Twee keer zelfs. Ik had geluk in Oostenrijk en ik had geluk hier, maar daardoor ben je er op een gegeven moment ook gewoon helemaal klaar mee.”

Bovendien heeft Red Bull volgens hem veel te veel problemen in 2026, variërend van de power unit tot het chassis en de achtervleugel. Het betekent dat Verstappen weinig reden voor optimisme ziet. “Ik zou wel een heel zen-persoon moeten zijn om na wat er dit weekend opnieuw is gebeurd nog optimistisch te zijn. Sorry hoor, maar zo is het gewoon. Ik denk dat ik een paar dagen nodig heb om alles even te resetten en het daarna opnieuw te proberen.”

Op de vraag of hij in de weken voorafgaand Spa behoefte heeft aan een goed gesprek met de Red Bull-leiding, sloot Verstappen bij Viaplay af. “Ik wil er even niks mee te maken hebben om eerlijk te zijn.”