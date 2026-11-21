Formule 1 GP van Las Vegas

Max Verstappen onthult 'mysterieus probleem' dat Red Bull in Las Vegas weer parten speelt

Net zoals in Brazilië voelt de RB22 niet helemaal goed aan voor Max Verstappen. De Nederlander kan geen gevoelige informatie prijsgeven, maar stelt dat Red Bull het probleem dit jaar wellicht niet meer op kan lossen.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 09:35

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Door de gridstraf van Kimi Antonelli start Max Verstappen de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas zaterdagavond vanaf pole-position, maar dat is nog niet meteen reden tot tevredenheid voor de Nederlander.

Ja, Red Bull heeft met de power unit grote stappen gezet op energy-poor circuits en na de balansproblemen tijdens de vrije trainingen heeft het team de set-up ook goed weten te veranderen, maar het gevoel in de RB22 was nog altijd niet zoals het volgens Verstappen zou moeten zijn.

“Ik heb al sinds Brazilië wat gekke problemen met de auto en dat was dit weekend nog steeds zo. Ik probeer gewoon te begrijpen hoe ik daar de rest van het weekend mee om moet gaan”, aldus Verstappen. “Dat maakte het niet makkelijk in VT3, maar ik denk dat we het in de kwalificatie toch voor elkaar hebben gekregen.”

Als Verstappen tijdens de persconferentie de vraag krijgt voorgeschoteld of hij iets meer kan vertellen over die “gekke problemen”, reageert hij gedecideerd: “Nee.” Desondanks is het onderwerp natuurlijk ook ter sprake gekomen tijdens zijn Nederlandse sessie die in de paddock volgde. Verstappen kon daarin nog altijd niet in details treden, maar liet zijn licht wel iets meer op de situatie schijnen.

“Het is geen balansprobleem. Er is gewoon iets fout in de auto, maar dat kunnen we nu niet oplossen”, vertelde de Red Bull-coureur na een vraag van Motorsport.com. “We weten waar het probleem vandaan komt, maar we kunnen het niet oplossen. Het is nu al het tweede weekend op rij dat het zo is, alleen ik kan er niet te veel over zeggen.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Optisch leek het ongemak tijdens de race in Brazilië op te komen. Daar liet Verstappen immers weten dat het gevoel in de auto tijdens de tweede en derde stint heel anders was dan tijdens de openingsstint, maar de Nederlander verduidelijkt dat het probleem hem in werkelijkheid al langer parten speelde. “Het is in Brazilië ineens opgekomen, maar dat was al voor de race. Ik had daar het hele weekend al problemen.”

De Red Bull-coureur voegt toe dat het compleet anders is dan de ‘autodegradatie’ waar hij in onder meer Monza over klaagde. Toen werd de auto gedurende een sessie minder, ditmaal is het fundamenteler dan dat. Het zit volgens Verstappen vooral in het gevoel met het stuur. “Het is iets heel anders dan autodegradatie, het gevoel is gewoon niet hoe ik het wil hebben. Ik kan er niet veel meer van maken, want anders ga ik dingen uitleggen die ik eigenlijk niet wil weggeven.”

Na de introductie van Red Bulls Baku-upgrade liet Verstappen weten juist meer vertrouwen in de auto te hebben en de bochten daardoor meer te kunnen aanvallen, maar dat is gezien dit probleem momenteel weer lastiger. “Op bepaalde plekken is dat nu minder, ja. Het maakt ook niet uit wat voor type bocht het is. Het probleem speelt overal. Ik moet me gewoon proberen aan te passen, maar dat is niet makkelijk.”

Verstappen stelt afsluitend dat teamgenoot Isack Hadjar niet hetzelfde probleem heeft. “Nee, het is schijnbaar alleen aan mijn kant. Het is niet gevaarlijk, maar het is voor mij niet fijn. We moeten het gewoon zien op te lossen. Het is heel lang wel goed gegaan, maar in Brazilië ineens niet en hier weer niet.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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