Verstappen ongenaakbaar in GP Bahrein: "Eerste stint was heel goed"

Ondanks dat de balans in de RB19 niet helemaal naar wens aanvoelde, wist Max Verstappen zaterdag ook alvast de 21ste pole-position uit zijn Formule 1-carrière te pakken. Het betekende een prima begin van het Formule 1-seizoen en natuurlijk de beste uitgangspositie voor de race van zondag. Tel daarbij op dat de race pace er vrijdag buitengewoon goed uitzag en Verstappen aangaf een nog sterker Red Bull in de race te verwachten, en de meeste seinen stonden al wel op groen. Zondagmiddag is dat inderdaad het geval gebleken en misschien nog wel meer dan dat.

Bij de start kwam de Nederlander in tegenstelling tot zijn teamgenoot goed weg en nadien zou de concurrentie Verstappen pas op het podium weer terug zien. De tweevoudig wereldkampioen reed moeiteloos weg bij de concurrentie, waarbij zijn bandenmanagement met speels gemak leek te gaan. Verstappen had zich niet meer kunnen wensen in de seizoensopener, ook al niet omdat Sergio Perez het Red Bull-feest helemaal compleet maakte op P2 en Ferrari vooral de wonden likt. Het is met andere woorden een nagenoeg perfecte zondag geworden voor de man met startnummer 1.

"Het was vooral een hele goede eerste stint", blikt Verstappen meteen na afloop van de race terug. "Daarin kon ik het gat trekken. Daarna heb ik vooral naar de banden gekeken. In zo'n race kan veel gebeuren, waardoor ik voor het einde ook nog goede banden wilde hebben en eveneens banden die in een goede staat waren. Maar goed, ik ben natuurlijk erg blij om nu ook eindelijk in Bahrein te winnen", duidt Verstappen op het feit dat hij voordien nog niet had gewonnen op het Bahrain International Circuit.

Tijdens de race kon de tegenstand hem geen moment bedreigen, al vormde een vreemd gevoel bij het terugschakelen het enige ongemak van de dag. "Maar dat is geen groot probleem. Het gaat alleen maar om kleine dingen die je altijd nog wilt finetunen. Ik denk dat we deze dingen wel redelijk makkelijk kunnen oplossen." Met die woorden in het achterhoofd belooft het in de komende raceweekenden zeer veel goeds voor Verstappen en dus kopzorgen voor de tegenstand. "We hebben in ieder geval een goed pakket voor de race. Natuurlijk kan het van race naar race nog wel wat veranderen, maar hier kunnen we in ieder geval mee vechten. Ik wil het team dan ook bedanken. Ze hebben afgelopen winter weer geweldig werk geleverd en mij een zeer snelle race-auto gegeven."

Video: Max Verstappen neemt het heft meteen in handen bij de start