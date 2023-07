Max Verstappen na ongeluk Van 't Hoff: "Verschrikkelijk triest, maar ook onnodig"

De zaterdag had voor de racewereld eigenlijk in het teken moeten staan van de sprintrace in Oostenrijk, maar die werd overschaduwd door de gebeurtenissen op het circuit van Spa-Francorchamps. In een race van het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) ging het vreselijk mis. Na een late herstart waren de omstandigheden vooral door de spray slecht, misschien wel te slecht om in te rijden. Op de Raidillon en het daaropvolgende Kemmel Straight spinde Tim Tramnitz eerst, al slaagde hij er nog ternauwernood in om met zijn bolide niet terug op de baan te komen voor het aanstormende verkeer.

Verderop Kemmel Straight kwam Dilano van 't Hoff na een spin wel dwars op het rechte stuk te staan, waar hij ongeveer ter hoogte van de cockpit in de flank werd gereden door Adam Fitzgerald. De bolide van de Nederlander brak daarbij in tweeën. De buitengewoon trieste gevolgen zijn inmiddels bekend. "Het is verschrikkelijk. Mijn medeleven gaat uit naar de hele familie. Ik kende hem niet persoonlijk, maar hij was natuurlijk wel een opkomende Nederlandse coureur", laat Max Verstappen in de persconferentie aan onder meer Motorsport.com weten "Hij had de droom die we allemaal hadden op die leeftijd om de Formule 1 te halen. Het is in de eerste plaats enorm triest voor de familie en ook voor het team, MP Motorsport. Ik ken nog best veel mensen van dat team. Die zijn natuurlijk ook allemaal in shock door wat daar is gebeurd."

Verstappen kraakt na het fatale ongeval ook een kritische noot. Lance Stroll deed dat meteen na de sprintrace al door naar Eau Rouge en de Raidillon te wijzen, maar Verstappen zoekt het meer in de weersomstandigheden dan in het circuit zelf. "We moeten naar deze situaties kijken. Het is makkelijk om de baan de schuld te geven, maar je moet ook kijken hoe nat het daar was", vervolgt Verstappen zijn uitleg. Voor de camera van Viaplay voegt de Limburger er vervolgens nog aan toe: "We moeten nu echt gaan kijken wat we kunnen verbeteren. Ik heb natuurlijk wel een paar beelden van die race gezien en het was heel erg nat. Het was denk ik totaal niet nodig om die race nog te herstarten. Je weet namelijk gewoon dat je bij een herstart met zoveel water en regen niets ziet door de spray."

"Mensen in het achterveld die niks te verliezen hebben, die gaan natuurlijk vol gas en dan krijg je dit soort ongelukken. Daar moeten we echt een oplossing voor vinden", vervolgt de regerend wereldkampioen. "Dat gaat vooral om de spray en naar de veiligheid van de auto's moet natuurlijk ook altijd gekeken worden. Maar op dit moment is het vooral enorm triest."

De Vries heeft beelden van crash bewust niet bekeken

Landgenoot Nyck de Vries is natuurlijk eveneens aangedaan door het trieste nieuws, al heeft hij er bewust voor gekozen om de beelden niet terug te kijken. "Allereerst gaan mijn gedachten en condoleances natuurlijk naar zijn familie en vrienden. Dit is een tragisch verlies voor zijn familie en ook voor ons als racegemeenschap. Ik wil er verder niet te hard over oordelen omdat ik de beelden niet heb gezien en die ook niet wil zien", laat De Vries na een vraag van Motorsport.com weten.

"Ik heb alleen gehoord dat de omstandigheden extreem slecht waren. We leveren altijd kritiek op het systeem als we te conservatief zijn, maar dit laat zien dat autosport niet zomaar iets voor de lol is, maar dat er nog steeds hele grote gevaren aan verbonden zijn. Die moeten we heel serieus nemen. Als je naar de baan en de omstandigheden kijkt, dan moeten we misschien wel twee keer nadenken voordat we iets doen en moeten we samen kijken wat we kunnen doen om dit soort verschrikkelijke incidenten in de toekomst te voorkomen."

