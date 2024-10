Max Verstappen: "Ongelooflijk resultaat, stond veel druk op deze ronde"

Voorafgaand aan de kwalificatie was het raceweekend in Mexico bepaald niet vlekkeloos verlopen voor Max Verstappen. De WK-leider noemde de vrijdag 'een nutteloze dag' doordat hij grotendeels toe moest kijken met een motorprobleem. Red Bull Racing heeft de krachtbron zoals verwacht vervangen, al gebeurde dat door een exemplaar uit de zogenaamde pool en leverde het Verstappen dus geen gridstraf op. Desondanks had Verstappen zaterdag wel veel werk aan de winkel, hetgeen al begon met een belangrijke derde training. "Ik heb vrijdag maar vier ronden kunnen rijden, twee met veel brandstof aan boord en twee met weinig brandstof. In dat opzicht is het een vreselijk weekend geweest tot nu toe en moesten we continu achter de feiten aanlopen. Maar we zijn als team goed kalm gebleven en met aanpassingen richting de kwalificatie begon het steeds beter te voelen."

In die kwalificatie overleefde Verstappen Q1 en Q2 in tegenstelling tot teamgenoot Sergio Pérez moeiteloos. Aan het begin van het beslissende gedeelte ging er echter een streep door zijn rondetijd heen, doordat hij bocht 2 aan de binnenkant met vier wielen had afgestoken. Het bracht nog iets meer druk op de schouders van Verstappen. "Best veel", luidt zijn antwoord dan ook op de vraag hoeveel druk er precies op die laatste ronde stond. "We moesten continu in de achtervolging en dingen rechtzetten, dus ik stond bij het ingaan van de kwalificatie eigenlijk al onder veel druk. Toen werd mijn rondetijd natuurlijk ook nog afgenomen, dus dat leverde nog iets meer druk op. Maar ik ben erg blij om op de eerste startrij te staan, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het mogelijk zou zijn. Dit is een ongelooflijk resultaat voor ons na gisteren."

Die extra druk hangt ook samen met de hoogte van het Autódromo Hermanos Rodríguez, waardoor coureurs weinig grip hebben en veel aan het glijden zijn. Verstappen kon zich in de slotminuten geen momentje permitteren, maar leverde dus met verve. "Dit is één van de lastigste circuits van de hele kalender om het goed voor elkaar te krijgen", erkent de drievoudig wereldkampioen. "Op stratencircuits is het natuurlijk ook lastig, maar hier heb je door de hoogte heel weinig downforce. Dan is het veel glijden en is ook het heel makkelijk om ergens een wieltje te blokkeren. Dat maakt dit circuit wel echt één van de lastigste banen om het tijdens een kwalificatie goed voor elkaar te krijgen."