Jos Verstappen zou zondag in het voorprogramma van de Oostenrijkse Grand Prix met een Red Bull RB8 in actie komen tijdens de Legends Parade. De Limburger trok zich echter op het laatste moment terug, nadat hij op donderdagochtend had vernomen dat Horner een stokje probeerde te steken voor zijn optreden in de demonstratierace. Verstappen senior liet optekenen ‘helemaal klaar’ te zijn met de teambaas van Red Bull Racing, nadat hij eerder dit jaar ook al in de clinch had gelegen met de Brit.

“Het is natuurlijk niet leuk”, zegt Verstappen na de sprintrace op de Red Bull Ring tegenover de geschreven pers, waaronder Motorsport.com. “Niet voor mij, niet voor mijn vader, niet voor Christian en niet voor het team. Je wil natuurlijk niet dat dit soort dingen gebeuren.”

“Mijn vader is vrij duidelijk geweest over de reden erachter”, vervolgt de Nederlander over de afzegging van zijn vader voor de Legends Parade. “En ik begrijp zijn kant van het verhaal. Hij wordt gevraagd om met die auto te rijden en komt er vervolgens achter dat men liever niet heeft dat hij rijdt. Nou vindt mijn vader het helemaal niet belangrijk om met die auto te rijden, maar hij werd gevraagd. Ze zeiden tegen hem: ‘Alsjeblieft, doe het voor de Nederlandse fans.’ Hij zei toe omdat we een geweldige relatie hebben met Red Bull en dit het thuiscircuit is. Dus ik begrijp het allemaal wel.”

“Ik ben hier echter voor de performance”, voegt hij toe. “Ik heb daarom met iedereen een goede relatie.” Om daarna af te sluiten: “Maar dit scenario had voorkomen kunnen worden.”

Wat betreft de performance: Verstappen werd in de openingsfase van de sprintrace belaagd door Lando Norris en zag de McLaren bij de derde bocht zelfs even voor zich komen, maar sloeg bij de vierde bocht meteen terug om vervolgens regelrecht naar de overwinning te rijden. “Het was zeker aan het begin erg lastig”, zegt Verstappen. “Lando bleef binnen DRS-afstand en ik worstelde op dat moment met grip. We moesten er flink voor knokken en hadden een paar goede en spannende gevechten. Nadat ik de DRS had gebroken, werd het allemaal wat rustiger en kon ik mijn eigen pace rijden. Maar het tempo lag hoog in deze wedstrijd, aangezien we niet erg bezig waren met het sparen van de banden. In de slotfase was het een kwestie van overleven, omdat de banden flink minder werden. Maar het was cool en leuk.”

Video: Helmut Marko over Jos Verstappen en Christian Horner