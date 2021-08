Verstappen ondanks crash tevreden over vrijdag in Spa

Verstappen begon de trainingsdag onder verraderlijke omstandigheden nog met een tweede tijd, maar nam het stokje in de middag over. Hij toonde zich met dank aan een ijzersterke tweede sector de snelste man op softs, al moet daarbij worden vermeld dat Mercedes een superieure indruk maakte op mediums. De Red Bull-coureur moest op die gele band maar liefst zes tienden toegeven op Valtteri Bottas, al kreeg de Nederlander over de boordradio te horen dat Bottas daarvoor 'een alternatieve motorstand' had gebruikt.

In de latere run op softs had Verstappen de overhand, al waren de verschillen met 0.041 en 0.072 van een seconde minimaal. Toch stemt P1 tevreden. Doordat Red Bull in de voorbije jaren niet altijd even sterk is geweest op Spa, bekijkt Verstappen het graag positief. "De auto voelt goed aan, ik was de hele dag eigenlijk best wel tevreden. Natuurlijk hebben we van de eerste naar de tweede training nog wat fine-tuning gedaan, maar los daarvan ben ik best blij. Het is zeker een positieve start te noemen."

'Te veel overstuur om nog te corrigeren'

In de slotfase van de tweede training kreeg die 'positieve start' echter nog wel een slecht einde. Verstappen crashte namelijk bij het uitkomen van bocht zeven, Malmedy. "Ik niet precies wat er gebeurde, maar ik verloor de achterkant ineens", legt Verstappen na afloop van die sessie uit. "Het was iets te veel overstuur om nog te kunnen corrigeren en jammer genoeg raakte ik de muur." De impact leek echter niet al te hard en dat is qua schade een geluk bij een ongeluk.

Al met al is Verstappen tevreden, al erkent hij dat het door wisselende weersomstandigheden lastig is om een goede afstelling te vinden. "Maar om eerlijk te zijn heb ik aan mijn vleugelstanden niet eens zoveel veranderd tijdens de dag. Ik ben best te spreken over wat we hebben, al moet je natuurlijk wel rekening houden met het weer." Dat laatste is ook het geval richting zaterdag en zondag. Voor beide dagen wordt er regen voorspeld in de Ardennen. "Het is lastig om te zeggen hoe goed onze auto in de regen echt is, ook al omdat we niet echt in kletsnatte omstandigheden hebben gereden vandaag. Maar goed, ik denk eigenlijk dat het iedere dag een beetje wordt zoals vandaag. Het gaat in ieder geval interessant worden."

Video: Max Verstappen blikt vooruit op Spa, Zandvoort en de rest van deze titelstrijd