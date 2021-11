Verstappen onbezorgd over vorm Mercedes: “Verschil zal kleiner worden”

Lewis Hamilton stapte voor het raceweekend over naar alweer zijn vijfde motor van het seizoen, wat hem op een gridpenalty van vijf plaatsen kwam te staan. De Brit reed op vrijdag de snelste tijd in de kwalificatie om een dag later uit de uitslag te worden geschrapt omdat zijn achtervleugel niet aan de technische regels voldeed. Hamilton moest de sprintrace zodoende van achteraan starten, maar maakte indruk door zich tijdens de 24 ronden tellende wedstrijd op te werken naar de vijfde plaats. Vanwege eerder genoemde straf moest hij zondag als tiende aan de Grand Prix beginnen maar wederom kwam de zevenvoudig wereldkampioen sterk naar voren. Na achttien ronden lag hij alweer tweede, waarna hij met Max Verstappen in gevecht ging voor de overwinning.

Gevraagd of hij verrast was over de snelheid van Mercedes tijdens het afgelopen raceweekend, liet Verstappen na de race weten: “Natuurlijk had ik er graag iets dichterbij gezeten. Maar we leken het hier gewoon erg zwaar te hebben. En ze hadden een nieuwe motor gestoken, wat ze in het begin duidelijk wat performance oplevert. Maar dat zal langzaam maar zeker terugkeren op een normaal niveau. Dus ja, het ziet er op het moment misschien een beetje dramatisch uit, maar ik heb er vertrouwen in dat het langzaam weer normaliseert.”

Een voorname reden voor Hamilton om een nieuwe motor te nemen voor de race in Brazilië was dat de prestaties van de Mercedes-krachtbron dit jaar beduidend minder schijnen te worden, naarmate deze langer in gebruik is. Op de vraag van Motorsport.com of er in Sao Paulo ook zaken waren die Red Bull beter voor elkaar had kunnen hebben, antwoordde Verstappen: “Dat is op dit moment nog een beetje lastig te zeggen. Er zit gewoon iets meer performance in die nieuwe motor [waarmee Hamilton reed]. Dat hebben wij niet zo. Bij ons blijven de prestaties redelijk gelijk, wat geweldig is natuurlijk, als je beperkt bent met het aantal motoren dat je [tijdens een seizoen] mag gebruiken.”

Verstappen probeerde het verschil in rechtelijnsnelheid zondag goed te maken in de bochten van het Autodromo Jose Carlos Pace, maar dat zadelde hem wel op met een hogere bandenslijtage. “Ik moest ergens anders tijd zien te vinden als ik Lewis wilde matchen en dat moest dan natuurlijk gebeuren in de middelste sector, waar de bochten zich hoofdzakelijk bevinden. Maar daardoor moest ik wel iets meer van mijn banden vragen en op een bepaald moment waren mijn banden gewoon op waardoor ik niet meer kon verdedigen.” Na een paar aanvallen van Hamilton met succes te hebben afgeslagen, moest Verstappen twaalf ronden voor het einde toezien hoe de zevenvoudig wereldkampioen hem op weg naar de vierde bocht voorbij zeilde voor de overwinning.

Geen grote zorgen

Mercedes was dus afgetekend het snellere team in de Brazilië, maar dat hoeft volgens Verstappen nog niet te betekenen dat dat ook tijdens de resterende races zo zal zijn. “Zoals ik hiervoor zei, zal het verschil in performance langzaam maar zeker kleiner worden, als het gaat om de snelheid op het rechte stuk. Dus ik maak me daar niet al te veel zorgen over“, aldus Verstappen. “Ik denk ook niet dat we afgelopen weekend echt iets verkeerds hebben gedaan hoor. We leden gewoon een beetje pijn op de rechte stukken en probeerden dat te compenseren in de middelste sector. Alleen maakten de lay-out van het circuit en de hoge temperaturen het ons iets te moeilijk.”

Verstappen heeft zich niettemin goed vermaakt. “Ik vond het een leuke race. Natuurlijk win ik liever, maar om tweede te worden na al dat verdedigen is ook bevredigend. En we staan natuurlijk nog steeds bovenaan in het kampioenschap”, aldus de Limburger, die met nog drie races te gaan veertien punten voor staat op Hamilton. De Red Bull-rijder maakt zich op voor een spannend slot. “Het ene weekend ziet er heel goed uit voor ons, het volgende weekend ziet het er heel goed uit voor hen. Hopelijk gaat dat gedurende de rest van het seizoen zo door.”

