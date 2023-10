Het grotere verhaal achter Verstappens pitstraatmoment in Mexico: "Mierenneuken"

De derde startplek van Max Verstappen na de Formule 1-kwalificatie in Mexico was nog niet meteen zeker. De Limburger moest zich na afloop nog bij de stewards melden doordat hij stopte aan het eind van de pitstraat om een gat te laten vallen. Het heeft uiteindelijk tot 'no further action' geleid en dat vindt Verstappen ook de enige logische uitkomst. "Ik heb niks anders gedaan dan mensen om mij heen. Wij moeten wel een gat laten vallen aan het eind van de pitstraat omdat het anders nergens kan. Precies dat heb ik gedaan, dus ik snap het probleem niet." Verstappen vat het geheel in de paddock kort en bondig samen bij de Nederlandse pers: "Mierenneuken."

Probleem is alleen verplaatst naar de pitstraat

Het achterliggende verhaal bij dit alles is dat de pitstraatmomenten samenhangen met de minimumrondetijd tussen de safety car-lijnen, al is maximumtijd eigenlijk een betere term aangezien coureurs niet over de richttijd heen mogen. "Het probleem wordt natuurlijk gecreëerd door die regel met de safety car-lijnen", weet Verstappen ook. "Ik denk dat iedereen er het beste mee om probeert te gaan en ik denk niet dat we opzettelijk rare dingen doen. Dat heb ik ook niet gedaan in de pitstraat, dus ik vind het allemaal maar vaag."

Doordat coureurs zich aan de voorgeschreven tijd tussen de safety car-lijnen moeten houden, kunnen ze geen gat meer laten vallen op de baan zoals voorheen. Het probleem verplaatst zich derhalve naar de pitstraat. Het uitkomen van de pitstraat is nog voor de safety car-lijn en dus de enige plek om een gat te creëren en om zodoende niet in vuile lucht te hoeven rijden. "Het is op dit moment allemaal imperfect met de regels. Iedereen probeert nu een gat aan het eind van de pitstraat te creëren, dat is de enige plek waar dat nog kan. Dus ik snap ook totaal niet hoe je iemand daarbij dan in de weg kunt rijden...", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com.

"We moeten er minder strikt mee omgaan, wetende dat de pitstraat best veilig is en we daar langzaam rijden. Maar nogmaals, het allerbelangrijkste is: dit is de enige plek waar we tegenwoordig nog een gat kunnen creëren. Je wilt geen ronde beginnen drie à vier seconden achter een andere auto, dat is qua volgen heel slecht. Je hebt eigenlijk zes tot acht seconden nodig. Maar als we die minimumrondetijd niet hadden, dan zaten we natuurlijk weer met chaos in de laatste sector", geeft Verstappen aan dat er eigenlijk geen makkelijke oplossing voor handen is. "Het is lastig om een goed compromis te vinden."

Ferrari-coureurs: "FIA moet hier inderdaad naar kijken"

De Ferrari-coureurs zijn tijdens de persconferentie een vergelijkbare mening toegedaan, waarbij Charles Leclerc deze momenten in de pitstraat al beter vindt dan grote snelheidsverschillen tijdens een out-lap. "Het belangrijkste is dat we nu van die gevaarlijke momenten in de laatste sector af zijn. Hier is dat op zich niet zo'n probleem omdat de laatste sector erg langzaam is, maar in Spa kunnen de snelheidsverschillen echt krankzinnig zijn. Daarvoor vind ik die voorgeschreven rondetijd goed, al heeft dat inderdaad problemen in de pitstraat opgeleverd", laat Leclerc aan deze website weten.

"Eigenlijk vind ik het nog vervelender als twee auto's in Q1 op hetzelfde moment over die safety car-lijn gaan, dus dat je zelf uit de pitstraat komt en dat iemand anders net een snelle ronde heeft afgewerkt. Als je op hetzelfde moment over die safety car-lijn gaat, dan ben je de pineut doordat beide auto's die voorgeschreven tijd moeten respecteren. Je kunt ofwel het gevecht met die auto aangaan, zoals ik in Qatar deed, of je eigen ronde is naar de vaantjes", legt de Monegask uit. "Daar moeten we echt naar kijken. Wat betreft het gebeuren in de pitstraat ben ik het met Max eens. Dat is zoals gezegd de enige plek waar we nog een gat kunnen creëren."

Carlos Sainz maant de FIA afsluitend tot actie. "We moeten echt met elkaar gaan zitten, omdat het probleem nu alleen is verplaatst. Ik heb al wel enkele ideeën over hoe we het kunnen verbeteren voor volgend jaar, alleen daarvoor moet het reglement worden aangepast. Dat kan niet tijdens het lopende F1-seizoen. Het sportieve reglement moet anders, want het is duidelijk dat het op deze manier niet top is." Gevraagd of de Spanjaard in de positie van Verstappen hetzelfde had gedaan, is hij helder: "Ja, want we doen het allemaal. Ik ga hier niet ineens iets anders zeggen omdat Max een concurrent is."

