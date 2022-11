Max Verstappen en Nyck de Vries in actie tijdens F1-bandentest Abu Dhabi

Het Formule 1-seizoen 2022 zit erop, maar de baanactie van dit kalenderjaar is nog niet helemaal achter de rug. Deze dinsdag komen alle teams nog een keer met twee auto's in actie tijdens de bandentest van Pirelli. Eén auto per team wordt ingezet voor een rookie, de andere auto is voor de vaste coureurs. Bij Red Bull Racing betekent dit dat Liam Lawson de rookietest voor zijn rekening neemt. Max Verstappen en Sergio Perez werken allebei een dagdeel in de andere auto af. Perez is begonnen en doet dus de ochtenduren, Verstappen stapt in voor de middagsessie.

Veel teams kiezen voor een aanpak waarbij de coureurs rouleren. Zo reageerde Charles Leclerc met een lach op de vraag of hij bij Ferrari de hele dag zou rijden: "Nee, gelukkig niet!" Het geeft aan dat de test voor veel rijders een verplicht nummertje is na een slopend seizoen. Toch zijn er wel degelijk meerdere aspecten om naar uit te kijken. Zo maakt Fernando Alonso zijn eerste meters voor Aston Martin, stapt Pierre Gasly in bij Alpine en kruipt Nyck de Vries achter het stuur van de AlphaTauri-bolide. Voor hen is het een goede kans om kennis te maken met de werkgever van volgend jaar.

Twee veranderingen vanuit Pirelli: Structuur en extra compound

Voor de vaste coureurs is het zaak om de banden voor volgend jaar aan de tand te voelen. Richting 2023 komt Pirelli simpel gezegd met twee veranderingen. Om te beginnen komt er een extra compound bij. Dit jaar had het Italiaanse bandenmerk vijf compounds, van de C1 (hard) tot en met de C5 (zacht). Kritiek vanuit teams is echter dat de C1-band veel te hard was, waar Ferrari over mee kan praten. De C1-band van 2022 gaat volgend jaar door het leven als de C0 en zal alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Er komt een nieuwe C1 vanuit Pirelli waarmee het totaal aantal compounds op zes komt: van C0 tot en met C5 dus. "De nieuwe C1 zit eigenlijk tussen de oude C1 en C2 in", legt Mario Isola namens Pirelli uit. "Die C1 van afgelopen jaar was te hard en heet volgend jaar dus de C0. Die zal alleen op circuits als Silverstone, Qatar en Suzuka worden gebruikt."

De grootste verandering zit echter niet in de compounds. Nee, voor volgend jaar heeft Pirelli de structuur van zowel de voor- als achterbanden aangepast. Het moet de neiging tot onderstuur van de 2022-auto's tegengaan. "De specificatie van 2023 is zowel voor als achter anders, al zit het grootste verschil inderdaad in de voorbanden", beaamt Isola. "We hebben heel hard gewerkt om de voorkant iets sterker te maken voor het gevoel van de coureur. Ook hopen we de verplichte bandendruk volgend jaar iets te kunnen verlagen voor de voorbanden."

Verstappen: "Goed om alvast een beeld van nieuwe banden te krijgen"

Coureurs hebben in Austin en Mexico al met de banden kunnen testen, al was dat een blinde test. Sommige rijders hebben banden gekregen die daadwerkelijk zijn doorontwikkeld, anderen een samenstelling die in de prullenbak is beland. De dinsdag in Abu Dhabi is daardoor de eerste kans om de definitieve producten voor 2023 te testen. Doordat de banden nog altijd het enige contactpunt met het asfalt vormen, is een goed begrip cruciaal voor een succesvolle winter in de fabriek.

Het maakt dat onder meer Verstappen acte de présence geeft: "We zijn benieuwd hoe de testdag uitpakt. We hebben natuurlijk al verschillende banden kunnen testen, maar zullen zien wat ze hier bij zich hebben. Op basis daarvan moeten we conclusies trekken. Maar het is sowieso belangrijk om een eerste indruk te krijgen en om de 2022-banden op basisniveau te begrijpen voordat we het seizoen in gaan", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. De tweevoudig wereldkampioen benadrukt echter wel dat het puur om de basis gaat. "Ieder circuit is natuurlijk anders en dat heeft ook weer invloed op de banden. Dus ja, het is fijn dat we de nieuwe banden hier al kunnen testen, maar tijdens het seizoen leer je altijd nog veel meer als je naar verschillende circuits gaat."

Wie rijden er dinsdag tijdens de Formule 1-bandentest in Abu Dhabi?