Max Verstappen trapt F1-test Bahrein 2023 af voor Red Bull Racing

Nadat de Formule 1 in 2022 nog zes testdagen afwerkte met de eerste bolides die onder het nieuwe technische reglement werden ontworpen, wordt er in 2023 nog maar drie dagen getest met de nieuwe auto's. De plaats van handeling is het Bahrain International Circuit, waar vorig jaar ook drie dagen werd getest. Donderdag tot en met zaterdag krijgen de teams en de coureurs dus drie dagen de tijd om te wennen aan de nieuwe machines, alvorens het nieuwe seizoen tussen 3 en 5 maart wordt afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein.

Met de beperkte hoeveelheid testdagen zullen vrijwel alle teams ervoor kiezen om hun vaste rijders anderhalve dag te geven om zoveel mogelijk ronden te rijden met hun nieuwe auto's. De verdeling van die dagen kan op twee manieren: de ene optie is dat beide coureurs iedere dag een dagdeel voor hun rekening nemen, de andere is dat beide coureurs één volle dag rijden en de auto op de derde dag moeten delen. Red Bull Racing gaat voor de laatste optie kiezen. Max Verstappen opent het bal voor de regerend constructeurskampioen, zo meldt Verstappen.com. De Nederlander rijdt de gehele donderdag en komt op vrijdag in de middag nogmaals in actie. De vrijdagochtend en hele zaterdag zijn voor teamgenoot Sergio Perez.

De Telegraaf meldt dat AlphaTauri juist voor de andere mogelijkheid kiest en beide coureurs iedere dag een dagdeel laat rijden. Dat betekent dat Nyck de Vries donderdag eveneens in actie komt. De nieuwkomer mag 's middags in de AT04 stappen en is op vrijdag eveneens na de lunchpauze aan de beurt. Op zaterdag stapt De Vries 's ochtends in de auto. Dat houdt in dat teamgenoot Yuki Tsunoda donderdag- en vrijdagochtend én zaterdagmiddag in de auto zit.