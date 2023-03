Het is inmiddels acht jaar geleden dat Max Verstappen zijn debuut maakte in de Formule 1 bij Scuderia Toro Rosso. Dit jaar rijdt Nyck de Vries bij hetzelfde team - het heeft met AlphaTauri alleen een andere naam gekregen - zijn eerste volledige Grand Prix-seizoen.

Gevraagd hoe Verstappen zich in 2015 voelde in de aanloop naar zijn eerste seizoen, zei hij tegen de Nederlandse pers in Bahrein, waaronder Motorsport.com: “Ik wist natuurlijk niet helemaal wat er op me afkwam. Je moet het dan allemaal maar laten gebeuren. Nu heb ik natuurlijk veel meer ervaring en weet ik ongeveer wel wat er allemaal kan gebeuren in een wedstrijd. En dat maakt het een stuk relaxter. Als je net begint in de Formule 1, moet je je ook echt nog laten zien, want je hoopt natuurlijk op een dag voor een topteam te kunnen rijden. Er staat daardoor veel meer druk op je.”

Of De Vries zich momenteel net zo zal voelen als hij toen? “Ik hoop het niet!”, zegt Verstappen met een lach. “Ik was natuurlijk zeventien. Hij is achtentwintig en heeft al heel veel dingen meegemaakt in alle klassen waarin hij hiervoor heeft gereden. Hij begint met veel meer ervaring. Dat is misschien dan geen Formule 1-ervaring - althans weinig, hij heeft natuurlijk al wel bij andere teams meegelopen - maar ook de ervaring die hij heeft opgedaan met het racen in andere auto’s kan hij altijd nog gebruiken in de Formule 1. Je groeit met de jaren toch wel als coureur.”

Op de vraag hoe De Vries zich kan onderscheiden als de AlphaTauri AT04 dit jaar niet zo competitief is als gehoopt, antwoordt de tweevoudig wereldkampioen: “Ten eerste door sneller te zijn dan zijn teamgenoot. Dat is het allerbelangrijkste. En verder moet hij gewoon constant zijn. Er zullen vast ook wel fouten komen, maar dat is oké. Iedereen maakt fouten. Hij zal gewoon goed met zijn team moeten samenwerken en moeten laten zien dat hij het stoeltje verdient.”

‘Goede reclame maken voor jezelf’

Volgens Nico Hülkenberg is het voor een rookie simpelweg zaak om het onderste uit de kan te halen. “Het is bijna nooit het geval dat je meteen in de beste auto zit”, zegt de Duitser, die dit weekend bij Haas zijn rentree maakt in de Formule 1, tegenover de internationale media in Bahrein. “Maar je moet toch elke keer dat je de baan opgaat alles geven en om elk stukje asfalt vechten om een goede indruk op iedereen te maken en goede reclame voor jezelf te maken, zodat er hopelijk iets verandert aan het feit dat je niet in de beste auto zit.”