Max Verstappen spreekt van 'nutteloze' dag, maar rekent niet op gridstraf

De vrijdag op het Autódromo Hermanos Rodríguez is voor Max Verstappen bepaald niet verlopen zoals hij dat vooraf had gehoopt. De wereldkampioen klokte tijdens de eerste vrije training weliswaar de vierde tijd, maar beklaagde zich toen al over een probleem met de Honda-motor. Christian Horner liet nadien in de persconferentie voor teambazen weten dat het slechts om een klein euvel zou gaan en dat Red Bull dat volgens hem al had verholpen. In de tweede oefensessie bleek dat echter bepaald niet het geval. Sterker nog, race-engineer Gianpiero Lambiase meldde zich al spoedig via de boordradio: "We hebben nog steeds hetzelfde probleem, Max, dus box." Nadien zou Verstappen uit zijn RB20 klimmen, zou de vloer van zijn auto gaan en bleek het einde oefening wat betreft de vrijdagse baanactie.

Verstappen kon zodoende niet echt kennismaken met de 2025-compounds die tijdens de tweede training zijn getest, al mist hij eveneens veel rijtijd en dus data voor de rest van het raceweekend. "Wat betreft de motor zijn we nog aan het checken en weet ik niet precies wat het probleem is. Maar voor mij is dit een min of meer nutteloze dag geweest. Ik heb maar iets van vier of vijf ronden gereden en op basis daarvan kun je natuurlijk niet veel analyseren", concludeert Verstappen meteen na afloop van de tweede training, die voor hem dus vroegtijdig eindigde.

De belangrijkste vraag is of Red Bull de krachtbron richting de zaterdagse actie moet vervangen en of dat kan met een exemplaar uit de pool of dat er een gridstraf volgt. "Nee, dat moet normaal gezien wel goed komen", geeft Verstappen aan dat hij niet voor een gridstraf vreest. Het impliceert dat Red Bull volgens Verstappen zelfs bij een motorwissel nog terug kan gaan naar een ouder exemplaar uit de pool. Voor later in het seizoen kan dat logischerwijs wel consequenties krijgen, al denkt Verstappen eerst aan de rest van dit weekend. Een goed beeld van hoe de RB20 aanvoelt in Mexico heeft hij niet. "Ik kan het je niet vertellen, want ik heb geen enkele goede run gehad. Ik heb in totaal dus maar vier of vijf ronden gereden, met ook ronden erbij die voor een long run hadden moeten zijn. Het is een dag om te vergeten."

Marko ziet een geluk bij een ongeluk voor Verstappen

Red Bull-topadviseur Helmut Marko deelt een soortgelijke visie, ook hij vreest momenteel niet voor een gridstraf in Mexico-Stad. "We proberen momenteel uit te vinden waardoor het probleem weer terugkeerde, nadat het de eerste keer al opgelost was. Het is geen serieus probleem, het moet alleen wel opgelost worden. Er lijkt ergens een lek te zijn", aldus de 81-jarige Oostenrijker in gesprek met de ORF. "Normaal gesproken moeten we het op kunnen lossen."

Groter probleem is het gebrek aan data, al ziet Marko het bijzonder format met de bandentest nog als een geluk bij een ongeluk voor Verstappen. "We hebben met Max in feite maar twee getimede ronden [over de hele dag] kunnen doen en die zijn ook nog niet met het volle vermogen gereden. Het wordt lastig, maar godzijdank is die tweede training met voorgeschreven banden verreden en mochten we geen dingen aanpassen", duidt Marko op de afstelling van de auto's.

Video: Max Verstappen vroegtijdig klaar in tweede F1-training Mexico