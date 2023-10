Verstappen: Nooit gedacht in rijtje met Stewart en Senna te staan

Nu Max Verstappen drie kampioenschappen achter zijn naam heeft staan, heeft hij zich in een imposant rijtje met onder andere legendarische coureurs als Jackie Stewart, Ayrton Senna en Niki Lauda gevoegd. "Dat had ik me nooit kunnen voorstellen", vertelt de kersverse drievoudig wereldkampioen in gesprek met de website van de Formule 1. "Mijn droom was in de Formule 1 te komen en dan misschien een race winnen of om op het podium te komen. Om hier nu als drievoudig wereldkampioen te zitten en in dat lijstje te staan, dat is fantastisch. Ik ben daar erg trots op."

Als klap op de toch al imposante vuurpijl heeft de Red Bull-rijder drie titels op rij binnengesleept, waarmee hij zich in een nog illuster rijtje met Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Juan Manuel Fangio heeft weten te scharen. "Dat heb je niet altijd in de hand, want je bent ook afhankelijk van het materiaal. Daar ben ik wel blij mee, maar ik hoop niet dat het hier stopt." Of hij dan ook al met de vierde titel bezig is? "Ik ben daar nog niet mee bezig."

Na het behalen van de derde titel werd zijn vader Jos Verstappen gevraagd of zijn zoon net zoveel titels als Michael Schumacher kan scoren, namelijk zeven stuks. Verstappen senior beaamde dat het een mogelijkheid is. Ook Max ziet kansen, al is hij een stuk voorzichtiger. "Ja, dat kan, maar F1 is wel een aparte sport. Je hebt soms wat geluk in je carrière nodig om zoveel te winnen en voor lange tijd bij een winnend team te zitten. Er zijn zoveel coureurs die ook meer kampioenschappen hadden kunnen winnen. Met winnend materiaal kunnen we meer winnen. Ik denk er nog niet te veel aan [om Schumacher te matchen], ik leef dag voor dag."

Met zijn derde wereldtitel komt ook de derde kampioensprijs mee naar zijn woning in Monaco. De eerste twee hebben een bijzondere plek in zijn appartement gekregen. "De ene staat bovenop de koelkast, de andere in een soort van kast bij de tv", lacht Verstappen, die nog niet weet waar zijn nieuwste aanwinst komt te staan. "Dat moet ik nog bekijken."