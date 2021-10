Verstappen nog zoekende in Turkije: "Geen goede dag voor ons"

De vrijdag begon nog wel hoopgevend voor Red Bull Racing. Zo kwamen Max Verstappen en Sergio Perez voor het eerst met de witte livery in actie en kwam tijdens de eerste training ook het bericht dat Lewis Hamilton een gridstraf van tien plaatsen incasseert. Goed nieuws vanuit Red Bull-oogpunt, maar op het asfalt verliep niet alles naar wens. Verstappen had in de eerste training beduidend meer moeite dan titelrivaal Hamilton en in de middagsessie veranderde er maar weinig aan dat beeld.

Werk aan de winkel op vrijdagavond

Verstappen klaagde vooral over 'a weird snap mid-corner'. Halverwege de bocht miste de Limburger grip aan de achterkant, waardoor de auto meer dan eens de neiging had om uit te breken. Het leidde tot een uitstapje naast de baan en ook tot een verschil van ruim zes tienden met de snelste Mercedes. Gevraagd of het gevoel gaandeweg beter werd, laat Verstappen weten: "Niet echt. We hebben wat andere dingen geprobeerd ten opzichte van de eerste vrije training, want die verliep ook al niet geweldig. We zijn nog een beetje aan het kijken wat we moeten. We hebben natuurlijk niet veel data van deze auto's op dit circuit, dus we hebben een avond voor de boeg waarin we dit moeten verbeteren. Dit was niet één van onze beste dagen."

De enige data van moderne Formule 1-auto's op Istanbul Park dateert van vorig jaar. Toen werd het circuit niet voor niets 'de ijsbaan van Istanboel' genoemd en gooide regen roet in het eten. Dit jaar zijn de omstandigheden een stuk beter, zo oordeelt Verstappen: "Het is een supermooi circuit om op te rijden en nu zijn de omstandigheden gelukkig ook normaal. In dat opzicht kijk ik er wel naar uit om hier de rest van het weekend te rijden."

Niet bezig met gridstraf Hamilton

Waar het circuit ditmaal in orde is, schort er dus nog iets aan de eigen auto. "Ik weet niet hoe het morgen gaat zijn. Hopelijk kunnen we de situatie verbeteren, anders ziet het er niet goed uit. Maar laten we zien wat we vanavond nog kunnen doen", duidt Verstappen op het analyseren van alle data en het zoeken naar een oplossing. Dat die oplossing er komt, is cruciaal voor de titelstrijd. Hamilton heeft immers een gridstraf aan zijn broek en dus ligt hier een kans voor Verstappen om toe te slaan. "Maar wij moeten de focus gewoon op onszelf hebben", countert Verstappen. "Vandaag was niet goed en daar moeten we aan werken."