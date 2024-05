Max Verstappen noemt GP Monaco 'niet echt racen', Leclerc rekent af met de vloek

Charles Leclerc heeft anno 2024 eindelijk de Grand Prix van Monaco op zijn naam geschreven. De Ferrari-coureur werkte in zijn eigen straten een ijzersterk raceweekend af, waarbij de gedachten ook naar zijn vader gingen. Op het podium kreeg Leclerc gezelschap van Oscar Piastri en Carlos Sainz, waarbij 'usual suspect' Max Verstappen ontbrak. De wereldkampioen liet na afloop in de paddock weten dat Red Bull Racing de problemen op stratencircuits nog altijd niet begrijpt en voegde toe de zondagse actie 'niet echt racen' te vinden. Hij liet noteren dat er op sommige rechte stukken half gas werd gereden en dat de rondetijden vier seconden langzamer lagen dan dat eigenlijk had gemoeten. Net als Christian Horner vindt Verstappen de huidige auto's te groot en te zwaar voor Monaco, waardoor aanpassingen aan de lay-out welkom zijn. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de crash van Sergio Pérez en Kevin Magnussen, de consequenties van de Alpine-aanvaring en wat de krachtsverhoudingen in het prinsdom precies zeggen voor de rest van het seizoen.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!