Formule 1 GP van Las Vegas

Max Verstappen noemt George Russells F1-seizoen 2026 een "complete aanfluiting"

Max Verstappen stelt dat hij ervan heeft genoten dat George Russell in Las Vegas “iedere bocht om de oren is gereden”. Red Bull-teambaas Laurent Mekies voegt toe dat de onderlinge strijd geen afleiding vormt.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 10:16

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Waar de clash tussen Max Verstappen en George Russell tijdens de derde vrije training leek afgedaan met een waarschuwing voor de Red Bull-coureur, is het nadien verder ontbrand in de media. Russell liet na afloop bij de Italiaanse TV weten niet langer te accepteren dat “iemand me op deze manier dwarszit en vervolgens rondloopt alsof hij groter en beter is dan alle anderen.”

Verstappen reageerde daar vrijdag nog niet op, maar heeft dat na afloop van de door hem gewonnen Las Vegas Grand Prix wel gedaan. Na het moment dat Russell zich verremde en zijn kans op een overwinning zag verdwijnen, uitte Verstappen zijn genoegen al via de boordradio en daar deed hij na afloop nog een schepje bovenop in de paddock.

“Daar had ik wel plezier in, dat vooral één persoon geen enkele kans had vandaag”, refereert hij voor de camera van Viaplay meteen al aan Russell. “Die werd natuurlijk de hele tijd om zijn oren gereden in elke bocht, maar dat verdient hij ook. Maar deze race heeft voor mij persoonlijk niets met de Formule 1 te maken.”

Verstappen duidt er daarmee op dat hij zich op de Strip enkele keren bewust liet inhalen om de batterij op te laden en vervolgens ofwel richting bocht 1 ofwel in bocht 3 terug te slaan. De viervoudig wereldkampioen haalde daar naar eigen zeggen voldoening uit omdat het Russell betrof, al voegt hij toe dat de vrijdagse uitspraken van de Mercedes-coureur geen extra motivatie vormden.

“Nee, en weet je waarom? Omdat hij totaal niet bij mij in de buurt komt, dus dat motiveert mij dan ook totaal niet, dat soort uitspraken. Maar dit is typisch hoe hij is: een grote bek naast de baan en op de baan is dit seizoen voor hem natuurlijk gewoon een enorme aanfluiting, zeker in die auto. Dus dat past gewoon perfect, ook vandaag weer, dat is gewoon perfecte karma”, aldus Verstappen. “Daar laat ik het maar bij, want ik hoef ook geen tijd meer aan hem te verspillen.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Het geheel doet enigszins denken aan de mediadag voor de Grand Prix van Abu Dhabi twee jaar geleden, toen het ook al ontaarde in een enorme woordenstrijd en Verstappen zijn rivaal onder meer een “ruggensteker” noemde. Dat was ook de dag waarop Russell over Verstappen liet weten: “Als iets niet gaat zoals hij wil, haalt hij uit met onnodige woede en ook 'borderline' geweld.”

Red Bull-teambaas Laurent Mekies voegt in Las Vegas toe dat deze woordenstrijd in zijn optiek geen afleiding vormt, niet voor Verstappen en ook niet voor het team uit Milton Keynes als geheel.

“Ik heb blijkbaar niet gehoord wat Max heeft gezegd, en ook niet wat Toto heeft gezegd. Dus ik weet niet precies waar het over gaat, maar leidt het ons af? Iemand vroeg me dat vandaag op de grid ook al, op basis van wat er gisteren kennelijk is gezegd, maar het leidt ons totaal niet af. Eerlijk gezegd is onze aanpak dat we ons concentreren op het racen. We zijn er ergens trots op dat we kunnen zeggen dat het rumoer om ons heen ons niets kan schelen. Zo beschouwen we het ook: als rumoer om ons heen. Dus het leidt ons totaal niet af.”

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