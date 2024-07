Max Verstappen noemde GP Hongarije 'cruciaal', hoofdengineer Red Bull reageert

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Hongarije donderdag aangeduid als een cruciaal raceweekend. Ondanks dat de drievoudig wereldkampioen een comfortabele voorsprong in de WK-stand geniet, noemde hij het belangrijk dat Red Bull progressie toont met de upgrades - niet in de laatste plaats omdat McLaren in de voorbije maanden ook (grote) stappen heeft gezet. De race pace lijkt best competitief voor zondagmiddag, al weerhield dat Verstappen er niet van om zijn frustratie na afloop van de kwalificatie te uiten. "Ik ben gefrustreerd en niet blij met hoe het gaat. Ik weet dat het nog twaalf lange wedstrijden kunnen worden", liet hij in de paddock aan de Nederlandse pers weten.

Voorafgaand aan die kwalificatie had hoofdengineer Paul Monaghan alvast gereageerd op de woorden van Verstappen tijdens de mediadag, oftewel dat de Grand Prix van Hongarije 'cruciaal' is om progressie te tonen. "Cruciaal, cruciaal, wat is cruciaal?", reageert Monaghan op de vraag van Motorsport.com. "Dit is race dertien en dat betekent dat we er nog elf te gaan hebben. Daarin kan enorm veel gebeuren. Laten we eerst maar eens zien of bocht 1 zondagmiddag uitpakt zoals we graag willen, aangezien die gebeurtenis net zo cruciaal kan zijn. Dat geldt ook voor de start, de kwalificatie en alle onderdelen van een raceweekend. Je kunt al die stappen eigenlijk wel cruciaal noemen, want als er eentje verkeerd gaat, dan heeft dat een negatieve invloed op je weekend. We proberen het beste te doen met wat we hebben."

"Leren we ervan als dingen niet zo goed blijken als dat we verwachten? Absoluut. Als dingen niet presteren zoals we hadden gedacht, dan kijken we natuurlijk heel nauwkeurig naar wat wel en niet werkt, en beïnvloedt dat wat we in de toekomst doen." Daarbij erkent Monaghan dat de eigen data en simulaties niet zaligmakend zijn. "Afgaande op de data die we hebben, zou dit een waardevolle stap voor ons moeten zijn. Maar uiteindelijk kunnen we die stap alleen maar beoordelen in vergelijking met de rest en wat zij doen. Wij hebben de grootst mogelijke stap voor onszelf gezet op dit moment, maar of dat genoeg is, zie je pas zondagmiddag. Dat is altijd het moment dat je ergens op wordt afgerekend."

Variëren met het bodywork? Monaghan legt uit

Dat Verstappen zich al voor die tijd heeft uitgesproken, zegt Monaghan overigens wel te begrijpen: "Max is natuurlijk veeleisend, maar dat is hij ook ten opzichte van zichzelf. De feedback van beide coureurs is altijd constructief en bij Checo doen we alles wat we kunnen om hem te helpen." Monaghan voegt bovendien toe dat er qua updates nog meer in het vat moet zitten bij Red Bull. "De pijplijn met updates is momenteel vol, al is het lastigste altijd om ze op de auto te krijgen. We zullen in de komende weken kijken wanneer we wat kunnen introduceren."

Over het huidige updatepakket heeft Red Bull in Boedapest laten weten dat het van race tot race kan wisselen van bodywork, oftewel de sidepods en de engine cover. "Dat heeft te maken met de temperatuur en de karakteristieken van het circuit", legt Monaghan uit. "We zullen eerst zien hoe het hier uitpakt. Als onze rondetijden relatief gezien niet genoeg zijn, dan moeten we dingen opnieuw overwegen natuurlijk, maar ons idee is dat we hiermee een stap voorwaarts zetten. Ik moet een compliment maken aan iedereen in de fabriek, doordat we de updates hier eerder dan gepland hebben. Daar moeten we vooral het maximale uit zien te halen."