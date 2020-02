Verstappen over nieuwe trainer: “Iedereen heeft andere aanpak"

Na een druk Formule 1-seizoen met 21 races mocht Verstappen even ontspannen, maar lang bleef hij deze winter niet stilzitten. "Je reist zoveel dat het goed is om thuis wat tijd te kunnen doorbrengen. Het was goed om wat vrije tijd te hebben, maar na twee weken begon ik toch weer na te denken over mijn voorbereiding”, vertelde hij aan onder meer Motorsport.com. "Voor mij draaide het dus om training en om in vorm te raken.”

Daar hoort dit seizoen ook een nieuwe trainer bij. Verstappen werkt net zoals zowat de helft van de Formule 1-grid samen met trainers van Hintsa Performance, het in Zwitserland gebaseerde performancebedrijf opgericht door de betreurde en legendarische trainer Aki Hintsa. Verstappen besloot samen met het bedrijf om na enkele jaren met Jake Aliker - ook van Hintsa - vanaf dit jaar met een andere trainer te werken, de Brit Bradley Scanes. “Ik heb een nieuwe trainer en dan is je trainingsprogramma natuurlijk een beetje anders dan bij de vorige trainer, dat is normaal. Elke trainer heeft een andere aanpak. Hij heeft weer andere bewegingen, enzo. En hij is ook een fysio, dus dat is heel mooi. We werken samen met Hintsa, dus dat was een beslissing die we samen hebben genomen."

Die nieuwe trainer moet de Nederlander helpen om ook op fysiek vlak stappen te blijven maken. "Ik ben ook nog maar 22, dus dat is een soort natuurlijke progressie”, vulde hij aan. "Ik heb er nooit problemen mee gehad, maar als je je gewicht kan behouden en tegelijkertijd wat extra spieren kweken, dan waarom niet.

Verstappen is zo’n dertien jaar jonger dan zijn 35-jarige rivaal Lewis Hamilton, maar dat is volgens de Limburger op fysiek vlak niet per se een voordeel. “Als ik mijn vader bekijk, dan was die op zijn 35ste ook heel fit. Ik denk dat je op je 35ste dus nog heel fit kan zijn. Er zijn ook veel voetballers die tot hun 38ste of 40ste blijven spelen, en heel competitief. Ik denk dat het er gewoon van afhangt hoe je omgaat met je lichaam."

Met medewerking van Jonathan Noble

