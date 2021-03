Verstappen noemt nieuwe Red Bull Formule 1-auto ‘voorspelbaar’

Verstappen beleefde vrijdag een positief begin van de driedaagse wintertest in Bahrein. De Limburger reed met een 1.30.674 de snelste tijd van de dag en was met 139 ronden ook de meest productieve coureur in de Golfstaat. Dat terwijl grote concurrent Mercedes bijzonder moeizaam uit de startblokken kwam. Een versnellingsbakprobleem betekende dat de ochtendsessie van Valtteri Bottas zo goed als volledig in het water viel. In de middag werd er meer gereden door de regerend wereldkampioenen, maar Lewis Hamilton had het duidelijk niet makkelijk in de W12.

In de ochtend was er nog een spin van Verstappen, waarna gevreesd werd dat de problemen met de wispelturige achterkant van de auto nog niet waren opgelost. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner hield het tijdens de lunchpauze echter op een windvlaag, waardoor de tienvoudig Grand Prix-winnaar kortstondig de controle over de wagen kwijt was, en de rest van de dag verliep eigenlijk ook zonder echte problemen. Verstappen reed zijn snelste rondetijd nota bene in de middagsessie, toen de omstandigheden op de baan door een zandstorm nog minder waren geworden.

Gevraagd of hij geen last had van de windstoten, iets waar de Red Bull in het verleden wel gevoelig voor leek te zijn, zei een opgewekte Verstappen voor de camera van Ziggo Sport: “Het gevoel na de eerste paar runs was heel positief. Natuurlijk moet je altijd nog wat dingetjes aanpassen, maar ik had op een gegeven moment een goede balans in de auto en het voelde gewoon fijn aan om te rijden. Heel… Hoe zeg je dat? Comfortabel ja, maar ook voorspelbaar.”

Verstappen putte vooral veel moed uit het aantal afgelegde ronden. “Als je een dag zoals vandaag hebt waarop je zoveel ronden kan doen, dat is eigenlijk wat je altijd wil”, weet de Red Bull-coureur. “Zeker op een circuit als Bahrein, waar het altijd heel zwaar is voor de banden, waar vandaag zeker sprake van was, omdat het heel warm was en er veel wind stond. Om dan zoveel rondjes te rijden is gewoon heel positief.” Of hij verwacht had dat hij meteen op de eerste testdag meer dan 700 kilometer zou afleggen? “Het is altijd het doel om zoveel ronden te rijden. Die staan elke dag op je ‘run sheet’. Maar meestal haal je dat aantal niet door verschillende kleine problemen. Maar die hebben we hier totaal niet gehad.”

Mercedes kende zogezegd allesbehalve een vliegende start van de test. Verstappen trekt echter nog geen conclusies. Op de vraag of de eerste klap een daalder waard is, reageert hij: “Dat is altijd moeilijk zeggen, maar van onze kant hebben we gewoon een goede dag gehad. We hebben veel gereden, geen problemen gehad en de auto voelt goed aan. Het is gewoon een goed begin voor ons. Zo kun je fijn aan de komende twee dagen beginnen.”

Sergio Perez neemt de tweede testdag voor zijn rekening bij Red Bull en zit ook zondagochtend in de auto. Verstappen keert zondagmiddag terug achter het stuur van de RB16B.