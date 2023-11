“Compleet verschrikkelijk vind ik het”, laat Max Verstappen weten als Motorsport.com de top-drie uit de sprintrace tijdens de persconferentie naar de nieuwe regel vraagt. “Op deze baan hebben we nog een vrij lange pituitgang. Maar als we het ook op andere banen zo gaan doen, dan rijd je heel langzaam een rechte stuk op, waar coureurs je met meer dan driehonderd kilometer per uur passeren. Ondertussen rijd je zelf maar vijftien of twintig kilometer per uur om een gat te laten vallen. Dat is naar mijn mening extreem gevaarlijk.”

“Dus volgens mij werkt dit totaal niet”, vervolgt de Red Bull F1-coureur. “Het creëert alleen nog maar meer problemen. Kijk naar wat er vrijdag in de kwalificatie gebeurde. Er gingen rijders het gras op, waaronder ikzelf, om andere auto’s proberen in te halen. Het is gewoon een rommeltje. Iedere kwalificatie weer heb je zes tot acht coureurs die worden opgeschreven omdat ze te langzaam hebben gereden en zich niet aan de minimumtijd hebben gehouden.” Met een zucht: “Ik weet niet wat we hiermee proberen te bereiken…”

Lando Norris zegt geen problemen te hebben met de nieuwe regel, maar hij is wel kritisch op het feit dat de coureurs in de Formule 1 geen enkele zeggenschap hebben als het om dit soort dingen gaat. “We hebben geen inspraak als het om deze regels gaat. Ze worden geïmplementeerd, ongeacht of ze volgens ons goed of slecht zijn voor de sport”, aldus de McLaren-coureur.

Norris is zelf niet te spreken over de minimum rondetijd, die er is gekomen om te voorkomen dat coureurs in de kwalificatie traag over het circuit gaan voor een gat. “Vanochtend kreeg ik daar een reprimande voor. Ik had twee auto’s voor me toen ik de pitstraat uitreed. Maar ik kon ze niet inhalen want dan was ik aan het racen in de kwalificatie en dan ben je dom bezig. Dus ik moest van mijn gas, waardoor ik onder de minimum rondetijd kwam. En daar kreeg ik een waarschuwing voor. Het is gewoon sullig. Niet dat de stewards een verkeerde beslissing hebben genomen. Die regel zou er naar mijn mening op de eerste plaats helemaal niet moeten zijn. Want ik deed absoluut niets verkeerd. Ik heb niemand in de weg gereden. Ik heb gewoon niemand ingehaald om er geen race van te maken, en daar ik ben voor berispt.”

“Het is een lastige”, zegt de McLaren-coureur over de hele kwestie. “Maar als je bang bent voor langzaam rijdende coureurs, moet je maar eerder de pits uitgaan. Dan kom je ook niet in de rij te staan. Zo simpel is het eigenlijk. Het enige wat oneerlijk zou zijn, is als er nog twee minuten op de klok staan en degene die vooraan staat in de rij maar blijft wachten terwijl de seconden wegtikken om zo de anderen te naaien. Maar het is op dit moment zo dat er meer en meer regels bij komen die iedereen alleen maar meer en meer ellende bezorgen.”

Motorsport.com heeft vernomen dat deze nieuwe regel voor de pitstraat niet op elk circuit zal worden gehanteerd. Omdat het in de ogen van de FIA echter een veiligere situatie zou creëren op het Autodromo Jose Carlos Pace, is besloten om het voor dit weekend wel te implementeren. De internationale autosportbond blijft ondertussen zoeken naar een betere oplossing zodat die voor volgend Formule 1-seizoen kan worden geïntroduceerd.

