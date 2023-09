De nieuwe helm van Red Bull-coureur Max Verstappen is een ode aan Japan, een plek waar hij goede herinneringen aan heeft. Zo reed hij negen jaar geleden voor het eerst tijdens een officieel Formule 1-weekend in een F1-wagen en vorig jaar na de bizarre apotheose - waarbij lange tijd onduidelijk was of de Nederlander nu wel of geen kampioen werd - greep hij zijn tweede wereldtitel in Suzuka. Dit jaar is een titelwinst niet mogelijk, maar de Limburger heeft er toch voor gekozen om de band met Japan te vieren met deze speciale kleurstelling van zijn helm.

"Ik reed mijn eerste VT1-sessie daar, en dat was toen best wel uitdagend", vertelt Verstappen bij de bekendmaking van de nieuwe look van zijn helm. "Sindsdien heb ik altijd een hele speciale band gehad met het land. Ook dat Honda bij het team kwam en mijn tweede titel daar winnen [maakt een speciale band]. Het roept veel speciale herinneringen op. Daarom dacht ik dat dit een goede plek is om een speciale helm mee naar toe te nemen." De helm zelf heeft gelijkenissen met de Japanse vlag, iets waar de 25-jarige coureur doelbewust voor gekozen heeft. "De helm heeft veel wit en de rode stip representeert de Japanse vlag.", vertelt de kampioenschapsleider Ook heeft de Nederlander op Suzuka aan de voorkant een ander logo staan, want normaal staat er EA Sports. "Dit keer is het EA FC [opvolger van de FIFA-reeks], vanwege het lanceren van hun nieuwe spel." De tweevoudig wereldkampioen is zelf ook fervent speler van deze games.

Het is absoluut niet de eerste keer dat Verstappen met een speciale helm naar een F1-race afreist. Naast zijn reguliere helm hebben we dit jaar al vier aanpassingen gezien, waaronder één voor zijn thuisrace in Zandvoort en een opvallende helm die gebruikt werd in Miami.