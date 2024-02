Max Verstappen: Nieuw sprintformat in F1 logischer, maar nog niet enthousiast

Het Formule 1-seizoen 2024 kent opnieuw zes sprintweekenden, al is het format daarvoor op de schop gegaan. Om te beginnen is de volgorde van de sessies veranderd. Vorig jaar was de reguliere kwalificatie op vrijdagmiddag en was de zaterdag een op zichzelf staande sprintdag, maar daar wordt dit jaar van afgeweken. Dit jaar zal de sprintkwalificatie aan het eind van de vrijdagmiddag plaatsvinden, waarna de sprintrace aan het begin van de zaterdag volgt. Later die dag volgt dan de 'gewone' kwalificatie, die natuurlijk wordt gevolgd door de Grand Prix op zondag.

Een minstens zo belangrijke verandering hangt samen met parc fermé. Teams waren bijzonder ontevreden over het feit dat ze in sprintweekenden na vrijdagmiddag al niets meer aan de auto's mochten doen. Het heeft onder meer de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Austin ingeleid, aangezien de rijhoogte na de vrijdagse kwalificatie evenmin aan te passen viel. In 2024 komen er twee parc fermé-regelingen: eentje bij het ingaan van de sprintkwalifcatie (sprint parf fermé) en dan nog een eentje voor de hoofdrace, die net als normaal ingaat bij aanvang van de gewone kwalificatie. Het betekent dat teams hun afstelling zaterdag na de sprintrace nog mogen aanpassen als die verkeerd blijkt te zijn, zodat ze tijdens de echte Grand Prix niet op de blaren hoeven te zitten.

Gevraagd door Motorsport.com wat Max Verstappen als fervent tegenstander van sprintraces van deze veranderingen vindt, luidt de reactie: "Dit is wel een beter format om het weekend op te bouwen, denk ik. Het is in dat opzicht wel beter, maar goed, het maakt me nog niet enthousiaster voor die sprintraces zelf", geeft de wereldkampioen aan sprintraces nog altijd liever kwijt dan rijk te zijn. "Maar ik vind het in ieder geval beter dat je de afstelling van de auto nu nog mag aanpassen tijdens het weekend. Daarnaast is het ook logischer hoe de sessies elkaar nu opvolgen in het raceweekend." Enige kanttekening daarbij is dat flinke schade tijdens de sprintraces nu wel gevolgen kan hebben voor de 'echte' kwalificatie, al probeert de FIA daar nog een mouw aan te passen.

Pierre Gasly, een voormalig teamgenoot van Verstappen, noemt de aanpassingen eveneens een stap in de juiste richting: "Het format is vooral beter doordat we hier allemaal heel veel slimme engineers op het circuit hebben. Vorig jaar mochten team na de sprintkwalificatie al niets meer aanpassen aan de auto, waardoor al die slimme mensen het hele weekend niets meer aan de auto mochten doen. Zeker voor hen is deze nieuwe opzet veel beter. Nu hebben ze veel meer te analyseren en mogen ze tijdens het weekend nog proberen om extra performance te vinden. In dat opzicht is dit absoluut een positieve verandering", besluit de Fransman.