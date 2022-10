Verstappen ongenaakbaar in GP Mexico en vestigt nieuw F1-record

De pole-position is niet per se de beste plek om de race in Mexico van te beginnen. Het is een lange aanloop naar de eerste bocht, waardoor de coureurs die achter de polesitter starten alle gelegenheid hebben om een slipstream te pakken en een aanval te plaatsen bij de eerste bocht. In de vorige vier edities van de Mexicaanse Grand Prix kwam de coureur op pole na de eerste ronde niet als leider door.

Max Verstappen liet na de kwalificatie weten te hopen dat de goede topsnelheid van zijn Red Bull hem vooraan zou houden bij de start en zo geschiedde. De Nederlander kwam prima weg toen de rode lampen boven het rechte stuk doofden en stuurde gelijk naar de rechterkant van de baan om de binnenkant van de eerste bocht te verdedigen. George Russell genoot weliswaar een slipstream maar vond geen manier om erlangs te komen, mede doordat Lewis Hamilton naast hem kwam. Verstappen ging als eerste de eerste bocht in, terwijl Hamilton zich langs zijn teamgenoot wurmde voor de tweede plaats. Door de inhaalactie van de zevenvoudig kampioen kwam Russell wijd uit de derde bocht, wat de als vierde gestarte Sergio Perez de kans bood om de 24-jarige coureur uit King’s Lynn te passeren. Door deze gevechten kon Verstappen al snel een gaatje slaan van een seconde.

Video: De start van de Grand Prix van Mexico

De situatie vooraan stabiliseerde vervolgens snel, met Verstappen aan de leiding, voor Hamilton, Russell en Perez. Ferrari kon het tempo van de Red Bulls en Mercedessen ondertussen niet aan. Carlos Sainz had bij de start zijn vijfde positie behouden, maar zag zijn achterstand gestaag oplopen. Charles Leclerc koerste rond op de zesde plek, nadat hij bij de start Valtteri Bottas voorbij was gegaan. Dat de regie vervolgens veel oog had voor de gevechten tussen Daniel Ricciardo en Zhou Guanyu en tussen Lance Stroll en Pierre Gasly, zegt genoeg over hoe boeiend dit deel van de race was. Laatstgenoemde liep overigens een tijdstraf van vijf seconden op, omdat hij Stroll van de baan had geforceerd, toen hij de Canadees bij de vierde bocht voorbij ging voor de vijftiende plaats.

Het was wachten op de eerste pitstops. Verstappen en Perez waren de race op de soft banden begonnen, terwijl Hamilton en Russell op mediums onderweg waren, waardoor de Red Bulls als eersten binnen werden verwacht. Na 23 ronden was Perez de eerste uit de voorhoede die een pitstop maakte. Het wisselen van de band linksachter verliep alles behalve soepel, zodat hij in totaal vijf seconden stilstond. Verstappen zocht twee ronden later de pits op vanaf de leiding en keerde achter Hamilton en Russell als derde terug in de wedstrijd. Beide Red Bull-rijders waren naar de medium band overgestapt.

De race was 29 ronden oud toen Hamilton de pitstraat indook vanaf de eerste positie. Hij wisselde naar de harde band, waarmee duidelijk was dat hij voor een éénstopper ging, en kwam achter Russell en Verstappen terug op de baan. Russell reed nog vijf ronden langer door op zijn setje mediums, alvorens ook hij naar binnen ging om harde banden te halen, al was hij zelf graag nog wat langer doorgereden om voor de slotfase van de race naar de soft te gaan. Verstappen kwam door de pitstop van de Brit terug aan de leiding, terwijl Hamilton en Perez tweede en derde kwamen te liggen. Russell bivakkeerde na zijn pitstop op P4.

Het verschil tussen Verstappen en Hamilton bedroeg na de pitstops 6,5 seconden en zou in de ronden die volgden groeien naar zo’n tien seconden. Beide Mercedes-coureurs hadden het niet naar hun zin op de harde band, maar zouden later in de race mogelijk weer in het voordeel zijn als de Red Bull-rijders het moeilijker zouden krijgen op hun oudere medium banden. Althans, zo was de gedachte bij de Duitse fabrieksformatie.

In de 52ste ronde was er een botsing tussen Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. De Australiër dook bij de vijfde bocht aan de binnenkant van de Japanner en wipte de AlphaTauri omhoog. Tsunoda kon zijn wagen naar de pits brengen, maar moest daar alsnog de strijd staken vanwege de schade die zijn auto had opgelopen. Daarmee was hij de eerste uitvaller in Mexico-Stad. De stewards bekeken het incident en hadden slechts een minuut nodig om te bepalen dat Ricciardo een tijdstraf van tien seconden verdiende.

Video: Daniel Ricciardo botst tegen Yuki Tsunoda

Met nog tien ronden te gaan waren Hamilton en Russell nog altijd niet gelukkig met de harde band. Hamilton keek tegen een achterstand van dertien seconden aan, terwijl Russell zo’n vijf seconden achter Perez bungelde. Ricciardo liet ondertussen zien dat de strategie die Russell graag had gehad, prima werkte. De McLaren-coureur kon een goed tempo rijden op de soft en knokte zich na zijn aanvaring met Tsunoda binnen mum van tijd van de elfde naar de zevende plek.

Zes ronden voor het einde was er een virtuele safety car voor Fernando Alonso, die zijn Alpine met een motorprobleem aan de kant zette. Russell hoopte op een pitstop, maar kreeg die niet. De neutralisatie was maar van korte duur en Verstappen zag de zege daarna niet meer in gevaar komen. De Nederlander eindigde vijftien seconden voor Hamilton en boekte zo zijn veertiende overwinning van 2022, waarmee hij het record voor meeste zeges in een seizoen nu alleen in handen heeft, nadat hij het eerder moest delen met Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Ook het record voor meeste WK-punten in een seizoen, dat in bezit was van Hamilton, is met 416 stuks nu in handen van Verstappen.

Hamilton moest zich tevreden stellen met de tweede plaats, terwijl Perez er een dubbele podium van maakte voor Red Bull door derde te worden. Russell kwam twee ronden voor het einde alsnog naar binnen voor een gratis pitstop, om zo het punt voor de snelste raceronde te kunnen pakken. Hij werd dus vierde. Sainz en Leclerc kwamen niet in het stuk voor en waren slechts vijfde en zesde in Mexico. Ricciardo finishte als zevende en had aan de eindstreep een voorsprong van twaalf seconden op Esteban Ocon, waardoor hij na het verrekenen van de tijdstraf van tien seconden zevende bleef. Lando Norris en Valtteri Bottas gingen er in Mexico met de laatste punten vandoor.

Over twee weken vindt de voorlaatste race van het Formule 1-seizoen 2022 plaats in Brazilië.

Video: Max Verstappen boekt zijn 34ste Grand Prix-overwinning

Uitslag F1 Grand Prix van Mexico: