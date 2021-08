Verstappen over nieuw contract Perez: “Je weet wat je hebt”

De bevestiging van Sergio Perez kwam na een ietwat wisselvallige eerste seizoenshelft. De 31-jarige coureur uit Guadalajara ging er in de Grand Prix van Azerbeidzjan weliswaar met de overwinning vandoor, nadat teamgenoot Max Verstappen door een klapband was uitgevallen, in de kwalificatie heeft hij het nog moeilijk, waardoor hij in de races vaak eerst nog terrein goed moet maken alvorens hij vooraan een woordje mee kan spreken. Ook was er een aantal onnodige fouten, zoals een crash in de sprintrace op Silverstone.

“Ik denk dat het belangrijk is voor het team om met beide rijders door te gaan”, reageert Verstappen voor de camera van Ziggo Sport op het aanblijven van Perez. “Je weet wat je hebt, en zeker ook met de nieuwe auto.” Volgend jaar wordt er in de Formule 1 een compleet nieuwe wagen geïntroduceerd. Voor een team kan het dan schelen om met dezelfde rijdersbezetting aan de start te komen. Er hoeft dan immers geen tijd en moeite te worden gestoken in een nieuwe coureur, die nog helemaal gewend moet raken aan zijn nieuwe team. Bovendien kunnen beide racerijders nu al vroeg hun input geven voor de nieuwe auto.

Verstappen laat verder weten prima met Perez door een deur te kunnen. “Ik kan het goed met Checo vinden, het is een superaardige gast”, vertelt hij over zijn collega. “Ik hoop dat het goed is voor het team en dat we nu gewoon samen punten kunnen blijven verzamelen.”

Zeer actieve rol

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner wordt Perez al betrokken bij de ontwikkeling van de Formule 1-auto voor volgend seizoen. “Ik denk dat het voor alle betrokkenen goed is dat we dit relatief vroeg geregeld hebben. Nu kan iedereen met een gerust hart aan de tweede helft van het seizoen beginnen. Daarnaast is het ook goed met het oog op de nieuwe reglementen voor 2022”, deelt de Brit mee. “Hij heeft natuurlijk al wat voorbereidend werk gedaan voor volgend jaar, maar dat zal tijdens het tweede deel van het seizoen alleen nog maar meer worden. Hij zal hierin een zeer actieve rol spelen.”

Horner hoopt wel dat Perez tijdens de tweede seizoenshelft op de zaterdagen sterker voor de dag kan komen. “De kwalificatie is natuurlijk een belangrijk element”, zegt hij op de vraag waar Perez zich nog moet verbeteren dit jaar. “Vooral ook als we kijken naar de banen die er nog aan zitten te komen. Maar naarmate hij meer en meer vertrouwd raakt met de auto, zal het vanzelf beter gaan. En hij heeft natuurlijk wat pech gehad in de races, dus we hebben ook gewoon probleemloze zondagen met hem nodig.”

F1-update: Verstappen ondanks crash tevreden, zware klap voor Beitske Visser