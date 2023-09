Mercedes heeft de mediadag voor de Italiaanse Grand Prix op Monza uitgekozen als het moment om de contractverlengingen van Lewis Hamilton en George Russell wereldkundig te maken. Hamilton deed tijdens de persconferentie uit de doeken dat de laatste puntjes vorige week in Zandvoort op de spreekwoordelijke i zijn gezet. Max Verstappen vindt de langere samenwerking tussen Mercedes en zijn tegenstrever uit het F1-seizoen 2021 vooral een logische zet van beide partijen.

Op de vraag van Motorsport.com hoe hij ernaar kijkt nog twee jaar langer tegen Hamilton te rijden en of dat goed is voor de Formule 1 als geheel, luidt het antwoord: "Ik denk dat het inderdaad wel goed is voor de sport. Maar uiteindelijk is het ook goed voor hemzelf en voor Mercedes. Ze werken al zo lang samen en dan is het natuurlijk mooi om door te kunnen gaan. Of er nog meer gevechten met Lewis volgen in de komende jaren? Daarvoor moeten we natuurlijk eerst maar zien wat er bij de verschillende teams gebeurt en hoe iedereen volgend jaar presteert."

Door de nieuwe deal zal Hamilton op veertigjarige leeftijd nog racen in F1. Verstappen heeft al eerder aangegeven dat niet van plan te zijn, aangezien hij ook andere raceklassen wil doen. Zo wil de Nederlander de 24 uur van Le Mans graag aan zijn erelijst toevoegen. Dat gezegd hebbende is een trend dat veel coureurs - bijvoorbeeld Alonso en Hamilton - naarmate ze ouder worden toch de koningsklasse trouw willen blijven. Is het voor Verstappen dan niet mogelijk om de Formule 1 en zijn endurance-ambities te combineren? "Nou, niet echt denk ik. Ik denk niet dat ik dat moet willen. Je wilt je eigenlijk volledig op één ding concentreren. Als je dingen gaat combineren, dan kun je eigenlijk maar één race doen [Le Mans] en ben je ook niet helemaal goed voorbereid."

Norris op termijn een gewenste teamgenoot?

Met Verstappen nog 'gewoon' actief in de Formule 1 is er traditiegetrouw veel te doen over zijn teamgenoot. Christian Horner heeft in Zandvoort laten weten dat Sergio Perez veilig is voor 2024, al zou Verstappen op de langere termijn ook best eens willen samenwerken met Lando Norris. De goedlachse Brit heeft tijdens de persconferentie in Monza aangegeven dat zelf ook wel te willen, al reageert Verstappen met een lach op die woorden: "Hij heeft een paar jaar geleden een langlopend contract met McLaren getekend. Dat was dan misschien niet het meest handige om te doen!"

Het is logischerwijs een opmerking met een behoorlijke een knipoog, waarna Verstappen op een iets serieuzere toon vervolgt: "We hebben een prima relatie en ik ken hem ook erg goed. Ik weet dat hij één van de beste coureurs op de Formule 1-grid is. Daardoor zou het best interessant zijn om ooit samen een team te vormen, maar dat is momenteel natuurlijk niet mogelijk."

F1-update: Max Verstappen kan niks met suggestie van Toto Wolff, nieuw contract voor Hamilton