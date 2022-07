In de Grand Prix van Oostenrijk begon Max Verstappen met de beste papieren vanaf pole, maar kwam hij al snel tot de conclusie dat winst voor de 'eigen' fans te hoog gegrepen was. De regerend wereldkampioen kwam er naar eigen zeggen in de eerste stint achter, toen de bandenslijtage veel hoger was dan gehoopt en ook veel hoger dan verwacht. "Het was lastiger dan dat ik had gedacht, ja. Op iedere band had ik het na enkele ronden al heel lastig om de snelheid vast te houden. De bandenslijtage lag op iedere bandencompound vrij hoog. Ik kan nu niet echt verklaren waarom het zo hoog was, omdat we normaal volgens mij best goed zijn qua bandenslijtage."

Verstappen gaf zaterdag al aan dat hij een spannende strijd met Ferrari verwachtte, maar komt een etmaal later tot de conclusie dat hij simpelweg geen wapens had om mee te vechten. "Ik had wel verwacht dat het lastig zou worden, maar dit had ik niet verwacht. Ik had Ferrari wel hoog ingeschat voor de race, maar ik had niet gedacht dat ze zo sterk zouden zijn, al zaten wij onder ons niveau."

Maximale schadebeperking op lastige dag

De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe dat kan, en dat is trouwens een vraag die niet alleen Red Bull bezighoudt. Zo ging Pirelli op voorhand uit van een éénstopper, maar bleek dat in de praktijk voor niemand haalbaar. De mannen vooraan hebben zelfs driemaal vers rubber gehaald, waaruit blijkt dat de bandenslijtage op de Red Bull Ring veel hoger lag dan dat iedereen vooraf had verwacht. Kan het daardoor aan de baanomstandigheden liggen en het feit dat de baan meer 'groen' was na de regen van zondagochtend? "Wij wilden altijd, dus vanaf het begin, al voor een tweestopper gaan", aldus Verstappen. "Maar ik heb echt geen verklaring waarom het in de praktijk zo tegenviel, dat moeten we nog analyseren."

Dat Verstappen geen wapens had om mee te vechten, bleek ook wel uit zijn duels met Charles Leclerc. De Monegask wist hem tot driemaal toe te passeren op de baan en driemaal knokte Verstappen niet helemaal met het mes tussen de tanden, zoals bijvoorbeeld in 2019 het geval was in Spielberg. "Maar het was volgens mij gewoon goed en fair racen. Soms is het qua bandensituatie iets anders, maar al met al waren het wel goede gevechten volgens mij." Verstappens uiteindelijke conclusie is dat hij de Nederlandse fans in Oostenrijk graag meer had gegeven, maar dat het voor het kampioenschap nog niet zo'n slechte dag is geweest. "Het is in ieder geval goed dat we met een off-day eigenlijk maar vijf punten hebben verloren over een heel weekend."