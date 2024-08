De vrijdag op het circuit van Zandvoort is voor kampioenschapsleider Max Verstappen niet geheel naar wens verlopen. Op een opdrogende baan tijdens de openingssessie van de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort noteerde hij - ondanks een spin ongeveer halverwege de sessie - net achter Lando Norris een tweede tijd, in de tweede oefensessie kwam hij niet verder dan een P5. Beide Mercedessen en beide McLarens sloten de dag sneller af dan Verstappen, waardoor hij het massaal aanwezige oranje publiek nog niet kon trakteren op een vliegende start. Na afloop van de sessies was hij dan ook verre van tevreden met de situatie.

"In de eerste training konden we niet veel rijden, waardoor we pas in de tweede training zagen hoe we ervoor stonden", begint de thuisfavoriet zijn terugblik na het uitstappen. "We zijn te langzaam in de korte runs en ook te langzaam in de langere runs. Er is dus nog wel wat werk te doen, maar op dit moment is voor ons niet heel duidelijk hoe we dat [het gat dichten] moeten doen. Maar we gaan erin duiken. We zijn nu te langzaam, zo simpel is het." Uiteindelijk kwam Verstappen in de representatieve tweede vrije training zo'n drie tienden tekort ten opzichte van de snelste man van de dag, George Russell.

Het resultaat past in de reeks waar Red Bull mee bezig is. Sinds de GP van Spanje werd er geen race meer gewonnen, wat de langste reeks zonder overwinningen is sinds 2020. Voor Verstappen komt de vrijdag in Zandvoort dan ook niet als een verrassing. "Dit is waar we de afgelopen races ook stonden", vervolgt de regerend wereldkampioen. "Het is aan ons de taak om voor zondag [de race] meer snelheid te vinden."

Om de zegeloze reeks te doorbreken heeft Red Bull een paar, kleine updates meegenomen. Speciaal voor Zandvoort is de achterkant van de motorkap wat versmald. Daardoor kan de lucht achter de RB20 efficiënter afgevoerd worden. Ook bij de halo en de bevestigingspunten van de spiegels zijn er details veranderd, maar de upgrades brengen niet het gewenste resultaat. Zaterdag om 11.30 uur zien we of de Oostenrijkse renstal beter voor de dag komt, dan staat de derde training op het programma. Later die dag om 15.00 uur is het belangrijkste moment van zaterdag: de kwalificatie. Zondag om 15.00 uur start de Grand Prix van Nederland.