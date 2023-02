Max Verstappen niet verbaasd dat Mercedes vasthoudt aan veelbesproken concept

Waar het bij Red Bull Racing meteen crescendo ging in Bahrein, heeft Mercedes meer aanlooptijd nodig. Na een late bijeenkomst in de Mercedes-hospitality op vrijdagavond leek het de dag erna beter te gaan met het team van Toto Wolff. Desondanks wijzen alle formaties naar Red Bull Racing als de uitgesproken favoriet, zeker na een meer dan sterk ogende test. Een olielek hield Max Verstappen even aan de kant op vrijdag, maar los daarvan heeft hij weinig tot geen reden om te klagen. "Er zijn altijd nog wel dingen die beter kunnen, maar over het algemeen zitten we al redelijk dicht bij de sweet spot. Voor de allereerste keer met een nieuwe auto komt dit best aardig in de buurt", laat Verstappen in de paddock aan de Nederlandse media weten.

De testdagen zijn soepeler verlopen dan een jaar geleden in Bahrein: "Ten opzichte van vorig jaar, dat was toch een beetje dezelfde auto, is dit wel een stap vooruit. Maar dat is ook best logisch omdat onze auto vorig jaar veel te zwaar was. Het was het eerste jaar met een compleet nieuwe auto en dus leer je tijdens het seizoen heel veel. Daardoor begin je het nieuwe seizoen wat makkelijker, al moet je nog altijd wel een stap vooruit zetten. Ik denk dat we die hebben gemaakt."

Dat laatste is ook de concurrentie opgevallen. Zo liet Charles Leclerc weten dat Ferrari nog werk aan de winkel heeft en klonk Lewis Hamilton ook nog niet vol zelfvertrouwen in de persconferentie. Maar de suggestie dat het niet eens de vraag zou zijn of maar vooral wanneer hij wereldkampioen wordt, wijst Verstappen natuurlijk met een brede lach van de hand: "Ik denk dat het daarvoor nog veel te vroeg is. Maar de testdagen zijn in ieder geval positief verlopen voor ons. De balans van de auto was meteen goed en dan kun je veel dingen proberen met de set-up, extreem naar links en extreem naar rechts gaan zeg maar. Dat is fijn, want zo kom je veel dingen te weten."

Had Mercedes het concept afgelopen winter op moeten geven?

Waar de concurrentie vooral naar Red Bull wijst als topfavoriet, luidt de vervolgvraag natuurlijk naar wie Red Bull kijkt. Het antwoord luidt: naar zichzelf. Het vertrouwen is groot bij de formatie uit Milton Keynes en je zou ook niet minder verwachten na een zeer dominant seizoen. Op de vraag van Motorsport.com of hij verbaasd is dat Mercedes aan het veelbesproken concept met de minieme sidepods heeft vastgehouden, laat Verstappen wel weten: "Nee, eigenlijk niet. Want als je een heel nieuw concept moet ontwikkelen tijdens een winter, dan is dat heel lastig." Het sluit naadloos aan bij woorden die Wolff al uitsprak bij de autopresentatie. Als Mercedes het wiel compleet opnieuw had moeten uitvinden, was het team volgens de Oostenrijker juist verder naar achteren geslagen. Het team had dan opnieuw moeten beginnen, terwijl de concurrentie al een jaar kennis had opgedaan van het eigen concept.

Daardoor houdt Mercedes in de basis vast aan het eigen ontwerp van vorig jaar, al kunnen onder meer de sidepods nog wel veranderen na de eerste paar raceweekenden. Wat betreft de verdere indruk van Mercedes liet Verstappen nog voor de snelle rondjes van Hamilton aan het eind weten: "Ik heb nog niet zo heel veel naar hen gekeken om eerlijk te zijn. Maar het ziet er tot nu toe natuurlijk nog niet altijd even comfortabel uit." Dat gezegd hebbende, loopt Verstappen lang genoeg mee om de disclaimer toe te voegen die altijd bij Mercedes hoort: "Je weet bij hen natuurlijk nooit wat ze in een paar dagen nog vinden richting volgende week." Gevraagd van wie Verstappen op het Bahrain International Circuit meer tegenstand verwacht, van Ferrari of Mercedes, acht hij het onmogelijk om een keuze te maken: "Op dit moment vind ik dat moeilijk om te zeggen, maar ik kijk sowieso vooral naar onszelf."

Video: Max Verstappen blikt bij Viaplay terug op de F1-test