Dit weekend werkt de Formule 1 waarschijnlijk voor het laatst een Franse Grand Prix op Paul Ricard af. Het contract met de baan nabij Marseille loopt dit jaar af en wordt vermoedelijk niet verlengd, omdat er in 2023 een paar nieuwe races bijkomen. Zo gaat de Formule 1 voor het eerst naar Las Vegas en keert Qatar volgend jaar terug op het programma. Ook hoopt de sport na drie jaar afwezigheid China weer aan te kunnen doen en wordt er gesproken over een Grand Prix op het circuit van Kyalami in Zuid-Afrika.

Behalve Paul Ricard dreigt ook Spa-Francorchamps volgend jaar niet langer op de kalender te staan, omdat een seizoen volgens de huidige afspraken met de teams uit niet meer dan 24 races mag bestaan. Max Verstappen is kritisch op de ontwikkelingen aangaande de kalender. "Ik zie mezelf in 2028 of iets dergelijks niet alleen op stratencircuits dicht bij de binnensteden rijden, omdat dat beter is voor het fan engagement of wat dan ook", zegt hij tegenover onder andere Motorsport.com. “Je hebt nog steeds iconische circuits op de kalender nodig. Ik begrijp dat men geld wil verdienen, maar daar zit ook een limiet aan, want het is belangrijk om die coole circuits ook op de kalender te houden, in plaats van dat we alleen op stratencircuits rijden, waar een Formule 1-auto uiteindelijk toch niet voor ontworpen is.”

Wat Verstappen betreft is Spa-Francorchamps zo’n iconisch circuit dat behouden moet blijven. “Het is droevig”, zegt hij over het mogelijke verdwijnen van één van zijn thuisraces. “Het is mijn favoriete circuit. Het is gewoon een fantastische baan om over te rijden. Ik begrijp dat het vergeleken met sommige andere circuits misschien iets lastiger is qua verkeer, maar het is een zeer iconische baan.”

Paul Ricard is het tegenovergestelde van een stratencircuit. Max Verstappen neemt je een rondje mee in onderstaande video: