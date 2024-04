Doordat het in de paddock al veelvuldig over de 2026-regels gaat, ligt de toekomst van de Formule 1 onder een vergrootglas. Op motorisch vlak gaat het aandeel elektrisch vermogen omhoog, terwijl de Formule 1 actieve aerodynamica overweegt om de hoeveelheid luchtweerstand te reduceren. Dat laatste is broodnodig om de motorregels te kunnen laten werken, al hebben coureurs andere speerpunten. Verschillende rijders hebben al aangegeven dat het terugbrengen van het gewicht de voornaamste prioriteit zou moeten zijn, aangezien ze de huidige grondeffectauto's te zwaar en te groot vinden.

Afscheid nemen van 18 inch wielen is besproken als één van de manieren om het gewicht omlaag te brengen, maar dat plan lijkt inmiddels van de baan nadat Pirelli heeft laten weten liever aan de huidige bandenmaat te willen vasthouden. De Formule 1 dacht initieel aan 16 inch, maar volgens de Italiaanse bandenleverancier - die door een gewonnen tender ook de komende jaren nog alleenheerser blijft - heeft 16 inch minder relevantie voor straatauto's en is de overstap duur.

Geen verandering door gebrek aan concurrentie?

Het betekent dat 18 inch ook onder het nieuwe reglement de norm lijkt te blijven, al is Max Verstappen daar niet meteen fan van. "Maar ik denk de meeste rijders niet. Je ziet gewoon een stuk minder met die 18 inch wielen", laat Verstappen in de paddock desgevraagd aan Motorsport.com weten. "Ik denk dat Pirelli zelf niet naar 16 inch wil, omdat je dan meer oververhitting van de banden kunt krijgen. Alleen dan denk ik bij mezelf: ‘misschien moeten we er meer tijd aan besteden om ervoor te zorgen dat die 16 inch banden niet oververhit raken’." Juist het tegengaan van oververhitting heeft Pirelli overigens aangestipt als het voornaamste speerpunt voor volgend jaar, als het merk ook alvast nieuwe banden introduceert.

Dat Pirelli liever vasthoudt aan 18 inch onder het nieuwe reglement hangt volgens Verstappen samen met het gebrek aan een zogenaamde bandenoorlog in de Formule 1. "Dat is altijd het probleem als je geen concurrentie hebt en de enige bandenleverancier bent. Dan vraag je jezelf af ‘waarom moeten we al dat geld eigenlijk investeren om volledig nieuwe banden te ontwikkelen?’. Dus ja, dat snap ik natuurlijk wel."

Luisteren FIA en F1 genoeg naar de coureurs?

Onderaan de streep blijft overeind dat niet alle dingen die nu op papier staan voor 2026 Verstappen kunnen bekoren. In een eerder stadium heeft hij al laten weten geen fan van actievere aerodynamica te zijn, waarover hier meer te lezen valt. Het roept ook de vraag of er bij het opstellen van de nieuwe regels wel genoeg naar de coureurs wordt geluisterd, aangezien zij publiekelijk andere wensen ventileren. "Maar uiteindelijk zijn wij niet degene die namens de teams praten en zijn wij ook geen aandeelhouders in dit hele spel", reageert Verstappen. "Dat is natuurlijk altijd het probleem. Het blijft toch politiek. Wij denken natuurlijk wel mee als GPDA, alleen we hebben geen stem. Dat is een beetje het probleem."