Verstappen niet bezig met Perez-verhalen: "Snelle auto enige dat ik nodig heb"

Alhoewel de gezondheid van Max Verstappen in Melbourne het voornaamste onderwerp van gesprek was, ging de blik ook nog even op Saudi-Arabië. Na de race in Jeddah is zoals gebruikelijk een blik met analisten opengetrokken, die allemaal hun eigen mening over de gebeurtenissen hebben gegeven. Het hoort bij de moderne Formule 1, al lagen er ditmaal ook dingen onder het vergrootglas die niet per definitie verband hielden met de race zelf.

Zo was er aandacht voor beelden van Jos Verstappen die Sergio Perez niet gefeliciteerd zou hebben, hetgeen buiten die beelden om wel is gebeurd. "Ik houd niet van verliezen en mijn vader houdt ook niet van verliezen. Zo zijn wij opgegroeid, alleen laten ze natuurlijk altijd de foute beelden zien", reageert Max Verstappen in gesprek met de Nederlandse media. "Kijk: Checo stapt uit de auto en wil met zijn monteurs feestvieren, wat heel normaal is. Maar daar hoort een andere vader natuurlijk niet in thuis. Vandaar ook dat mijn vader daar niet als een malloot tussen is gaan springen. Ik denk dat zoiets meer dan normaal is, al zien sommige mensen dat niet zo. Maar dat is prima, dan zien die mensen het maar niet zo. Uiteindelijk gaat het erom dat we gewoon met onszelf bezig zijn en niet met wat de Twitterwereld ervan vindt."

'Alleen een snelle auto nodig om kampioen te worden'

Die laatste woorden zijn ook van toepassing op een eventuele titelstrijd met Sergio Perez, waar na Jeddah eveneens veel over is gezegd en geschreven. Zo is het door verschillende analisten als een potentiële bananenschil aangeduid, zoals Lewis Hamilton in 2016 de wereldtitel aan Nico Rosberg moest laten. Gevraagd naar dat risico is Verstappen helder in zijn boodschap: als het team hem een auto geeft die goed genoeg is, kan hij de klus klaren. "Dat ligt er ook maar een beetje aan hoe je het bekijkt", reageert hij op het risico van strijden met zijn teamgenoot. "Het meest positieve is dat onze auto meteen competitief is en dat is het enige dat ik nodig heb om kampioen te worden."

Daar moet nog wel bij vermeld dat de betrouwbaarheid ook een factor van belang is. Zo hebben beide Red Bull-coureurs na de race in Jeddah laten weten dat de betrouwbaarheid beter moet en dat het geen doorslaggevende factor mag zijn als de titelstrijd daadwerkelijk tussen twee coureurs gaat. In Saudi-Arabië lag de snelste raceronde die Verstappen in extremis greep ook onder het vergrootglas, maar dat onderwerp heeft intern geen staartje meer gekregen. "Het was uiteindelijk geen miscommunicatie. Hetzelfde is namelijk ook gevraagd in Bahrein, maar dan andersom. Van onze kant is daar in ieder geval niet meer over gesproken. Als je naar de eerste twee weekenden kijkt, dan was het geen miscommunicatie. We hebben na afloop geen extra uitleg meer gehad of wat dan ook."

Verstappen niet eens met uitspraken Hamilton over RB19

Het zijn voor Verstappen randzaken, zo maakt hij tijdens de mediadag duidelijk, die op gepaste afstand komen van zijn eigen gezondheid en het hebben van een competitieve auto. Over dat laatste onderwerp heeft Hamilton laten optekenen dat Red Bull op dit moment nog verder voor ligt dan dat Mercedes ooit heeft gedaan. Die woorden komen volgens Verstappen echter niet overeen met de realiteit. "Als je naar de statistieken kijkt, dan denk ik dat die uitspraken van hem niet kloppen. We hebben natuurlijk een hele goede auto en daar is ook helemaal niks mis mee. Maar we zijn natuurlijk niet zo dominant als dat Mercedes in sommige jaren zelf is geweest. Maar goed, ik ben ook niet echt met die uitspraken bezig. Uiteindelijk schiet je daar ook niet zoveel mee op", sluit Verstappen af.

