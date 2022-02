Verstappen niet bezig met nasleep Abu Dhabi: "Heb titel echt verdiend"

Max Verstappen begint in maart voor het eerst als regerend wereldkampioen aan een Formule 1-seizoen. Alhoewel de blik op de nieuwe campagne en daarmee op een nieuw tijdperk in de Formule 1 is gericht, gaat het met name in Groot-Brittannië nog over de ontknoping van het vorige seizoen. Michael Masi is daar onderwerp van gesprek, hetgeen ook zo is in het FIA-onderzoek dat momenteel loopt. Hamilton en Mercedes hechten veel waarde aan die studie, maar Verstappen niet zozeer. "Ze kunnen toch niets meer doen", aldus de Nederlander in gesprek met The Guardian.

De verdiende wereldkampioen

Alle reuring die er na de slotrace is ontstaan doet in ieder geval niets af aan de titel van Verstappen. "Nee, absoluut niet", reageert Verstappen op de vraag of zijn titel erdoor overschaduwd wordt. "Ik heb een erg goed seizoen gedraaid en denk dat ik het echt heb verdiend. Zelf heb ik ook veel pech gehad. Mensen onthouden alleen maar die laatste race, maar als je naar het hele kampioenschap kijkt, dan had de titelstrijd al veel eerder beslist moeten zijn."

Verstappen duidt ermee op de factor geluk en het feit dat vrouwe Fortuna meermaals aan de zijde van Hamilton was. Het meest sprekende voorbeeld daarvan is Silverstone, waar Hamilton een zware crash veroorzaakte in Copse maar nadien zelf kon winnen. "Dat is zeker de pijnlijkste crash uit mijn carrière geweest. Qua puntverlies deed het al pijn, maar letterlijk nog meer. Ik kan best iets hebben, maar zo'n harde klap is niet goed voor je lichaam en je brein. Toen ik thuiskwam, heb ik vier dagen geen televisie kunnen kijken of in mijn simulator kunnen zitten. Mijn hersenen hadden rust nodig."

Als een extra motivatiebron heeft die enorme klap - letterlijk en figuurlijk dus - niet gewerkt. "Nee, zo werkt het ook niet in de Formule 1. Het is respectloos wat daar is gebeurd, maar wij kijken altijd naar wat we zelf beter kunnen doen. In dat opzicht hebben we het erg goed gedaan na de zomerstop. In de tweede seizoenshelft hebben we namelijk races gewonnen die we qua pure snelheid eigenlijk niet hadden moeten winnen", duidt hij onder meer op de zege in Austin.

Hamilton moet kijken naar titels die hij wél heeft

Het totaalplaatje heeft geleid tot die bloedstollende apotheose in Abu Dhabi en de daaropvolgende reactie van Hamilton. De Brit koos voor wekenlange radiostilte en dacht volgens Wolff aan stoppen, al is hij in Bahrein 'gewoon' weer van de partij. "Hij moet juist kijken naar de zeven wereldtitels die hij wél heeft. Dat is toch niet zo slecht?", reageert Verstappen. Gevraagd hoe hij in de situatie van Hamilton had gereageerd, vervolgt de man met startnummer 1: "Het is lastig om mezelf in die situatie te zien, aangezien ik geen zevenvoudig kampioen ben. Maar als ik al wel zevenvoudig kampioen was geweest, dan zou het verlies iets minder pijn doen dan wanneer ik voor mijn eerste wereldtitel aan het vechten was. Als de race zou controleren en in de laatste ronde mijn allereerste wereldtitel zou verliezen, dan was dat veel pijnlijker geweest dan wanneer je er al zeven op zak hebt."

