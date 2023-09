Verstappen niet bezig met Hamilton-opmerking: "Verliezen is lastig voor Mercedes"

Max Verstappen heeft op het circuit van Monza net naast pole-position gegrepen, maar dat hoeft bepaald geen ramp te zijn. Zo verwacht de wereldkampioen dat Red Bull Racing in de race sterker voor de dag komt dan tijdens de kwalificatie en kan hij zijn winstreeks dus nog altijd in stand houden. Als Verstappen zondag wint in Monza, presteert hij iets wat nog niemand heeft gedaan in de koningsklasse van de autosport: tien Grands Prix op rij winnen. Het is statistisch uniek, al heeft Mercedes in de voorbije dagen nog wel enkele kanttekeningen bij de overmacht geplaatst. Zo suggereerde Toto Wolff dat de RB19 vooral op Verstappens rijstijl zou zijn afgestemd en liet Lewis Hamilton weten dat hij sterkere teamgenoten in F1 heeft gehad dan Verstappen.

Het zijn uitlatingen waar Verstappen weinig tot niets mee heeft, al wordt hij in gesprek met de Nederlandse pers toch gevraagd om te reageren. "Misschien is hij een beetje jaloers op mijn huidige succes, maar ik ben er totaal niet mee bezig. Hij denkt misschien dat hij iets wint met deze uitspraken of dat hij iets moet verdedigen, maar voor mij maakt het echt niets uit." De uitspraken van Hamilton passen in zekere zin bij de eerdere suggestie van Wolff, al zegt die volgens Verstappen meer over de houding van Mercedes zelf dan over Red Bull. "Ik denk dat ze heel moeilijk met verlies om kunnen gaan. Dat is natuurlijk het probleem als je zoveel jaren hebt gewonnen."

"Uiteindelijk moet je ook gewoon realistisch kunnen zijn: als het er niet in zit, dan zit het er niet in. Dan moet je ook kunnen waarderen wat andere teams doen. Dat hebben wij in de jaren waarin Mercedes domineerde ook gedaan", vervolgt hij in de paddock tegenover onder meer Motorsport.com. "Wij zeiden toen vooral tegen onszelf ‘we moeten harder werken’, want we waren op dat moment nog niet goed genoeg ten opzichte van Mercedes. Je kan dan wel blijven roepen of schreeuwen dat het allemaal niet zo bijzonder is wat wij op dit moment doen, maar uiteindelijk moet je gewoon met jezelf bezig zijn, alleen dat kun je beïnvloeden."

Begrip voor tifosi: "Als ik in rode auto zat, sprongen ze over de hekken"

In Italië wordt Verstappen ook niet meteen door alle aanwezige toeschouwers gewaardeerd, al heeft hij daar geen moeite mee. Het is volgens de huidige WK-leider logisch. "Het boegeroep viel vandaag ook nog wel mee. Natuurlijk zien ze liever een Ferrari op pole, maar dat is normaal. Als ik in een rode auto had gezeten, sprongen ze denk ik over de hekken heen!", lacht de Nederlander.

Verstappen houdt de focus liever op zichzelf en meer specifiek op het streven om zondag de tiende zege op rij te pakken. Hij is geen man van records, al is dit in potentie wel een momentje om bij stil te staan. "Heel veel statistieken zijn erg lastig met elkaar te vergelijken. Het gaat om compleet andere generaties, andere auto’s en ook om andere motoren. Maar goed, veel races achter elkaar winnen is altijd moeilijk, ook als team. Daar mag je natuurlijk wel een beetje trots op zijn. Ik streef ernaar om zo constant mogelijk te zijn, maar juist dat is heel lastig in de Formule 1."

Video: Het einde van de bloedstollende F1-kwalificatie in Monza