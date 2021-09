Verstappen niet bezig met foutenlast Hamilton: "Moet het zelf doen"

Voor Verstappen duurde de werkdag op het Sochi Autodrom uitermate kort. De WK-leider hield het na één out-lap voor gezien, aangezien hij zijn startpositie voor zondag al kende. "Maar ik heb nog wel gekeken hoor. Het was natuurlijk verrassend dat ze het op het einde nog voor elkaar kregen met slicks. Dat was mooi om te zien in Q3", opent Verstappen het gesprek met de Nederlandse pers. "Sommigen namen het risico om voor slicks te gaan en het is natuurlijk heel mooi als dat uiteindelijk wordt uitbetaald. Ik vond het ook wel een prima resultaat natuurlijk."

Geen psychologische spelletjes, wel verrast

Met die laatste woorden duidt Verstappen op de vierde stek van titelrivaal Lewis Hamilton, maar ook op de eerste F1-pole voor Lando Norris. "Ik heb Lando al een berichtje gestuurd en gefeliciteerd met zijn pole. Hij heeft dit geweldig gedaan." Indirect hebben generatiegenoten Norris en Russell Verstappen een dienst bewezen, al hangt dat ook samen met de foutenlast van Hamilton op zaterdag. De Brit probeerde donderdag psychologische spelletjes in gang te zetten, maar Verstappen laat zich niet verleiden om de bal nu terug te kaatsen. "Of hij de druk van deze titelstrijd voelt? Ik denk daar helemaal niet over na. Ik moet me gewoon op mezelf concentreren, dat is al belangrijk genoeg. Verder kan ik toch niet in zijn hoofd kijken."

Desondanks erkent Verstappen dat hij het voorval in de pitstraat verrassend vond om te zien. "Op dat moment heb je de ingang van de pitstraat toch al een paar keer genomen en denk ik dat je wel weet hoe glad het daar is. Maar goed, ik weet natuurlijk niet precies wat er is gebeurd en heb alleen de herhaling gezien. Het is beter om zo'n fout niet te maken, maar ja, dat zal hij zelf ook al wel weten", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. De Limburger voegt toe dat hij de omstandigheden op het Sochi Autodrom helemaal niet zo verraderlijk vond. "Het circuit was eigenlijk prima toen ik reed voor die ene ronde. Er was niet heel veel water ofzo. Het viel allemaal wel mee. Voor de kwalificatie heeft het natuurlijk wel heel hard geregend, maar toen wij naar buiten gingen, was het al wel weer prima."

Perez kan (nog) niet van meerwaarde zijn

Desondanks besloot Verstappen er snel de brui aan te geven, met name omdat er niets te winnen viel en hij het materiaal beter kon sparen. Het vroegtijdige einde van Verstappen maakte dat Sergio Perez de eer hoog moest houden, maar daar slaagde de Mexicaan met P9 niet in. Het is jammer voor Verstappen, aangezien Perez juist dit weekend goud waard had kunnen zijn als stoorzender in de openingsfase. Net als met de fouten van Hamilton geldt echter ook hier dat Verstappen de blik op zichzelf richt. "Als je achteraan start, dan moet je het toch op eigen kracht zien te doen. Wat er vooraan allemaal gaat gebeuren, daar heb ik toch geen invloed op en denk ik ook niet over na. Vandaag was gewoon een hele lastige kwalificatie, vooral om op het juiste moment de juiste keuzes te maken. Dat hebben we bij enkele coureurs kunnen zien", duidt hij impliciet op de lastige zaterdag voor teammaat Perez.

