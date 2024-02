Max Verstappen niet bezig met Horner-zaak: "Ben hier om gas te geven"

Op de mediadag voorafgaand aan de Formule 1 Grand Prix van Bahrein gaat het in de paddock vooral over een man die woensdag nog onderweg was: Christian Horner. De Red Bull-teambaas bleek woensdag zelf nog niet present op het circuit, maar dat mag geen verrassing heten aangezien hij bij 'fly-aways' vaker de mediadag laat schieten. Woensdagochtend sijpelde wel door dat Horner - via Oostenrijk en meer specifiek Graz - op weg is naar Bahrein. Op het moment van vertrek zou Horner nog altijd geen uitsluitsel hebben gekregen, maar een aankondiging moet idealiter nog wel voor de baanactie volgen - waarschijnlijk woensdagavond.

Verstappen ontkwam tijdens de mediadag in Bahrein logischerwijs niet aan vragen over zijn teambaas, maar wenste er het liefst zo min mogelijk over te zeggen. "Ik ben er eigenlijk niet zoveel mee bezig om eerlijk te zijn. Ik ben hier gewoon om mijn eigen job te doen. Voor de rest zien we vanzelf wat daar uitkomt." Het wordt versterkt doordat de wereldkampioen weet dat al zijn woorden onder een vergrootglas komen te liggen. "Het heeft geen zin om het er nu veel over te hebben. Dan worden die woorden namelijk weer op een bepaalde manier opgeschreven en vervolgens vertaald. Dan krijg je hele verhalen waar je eigenlijk niks aan hebt."

Verstappen houdt het daardoor liever simpel: "Ik word betaald om gas te geven op het circuit en niet voor alle zaken eromheen. Ik vertrouw het proces waar het team in zit en daar moet je geduld voor hebben", aldus de Limburger in gesprek met de Nederlandse pers. De strekking van zijn verhaal is duidelijk: "Het is niet aan mij. Ik zit niet in dat hele verhaal en wil er het liefst buiten blijven."

Hetzelfde had Verstappen iets eerder op de dag ook al verkondigd in de persconferentie, waar hij meermaals werd gevraagd of hij Horner nog steunt. "Ik vertrouw het proces, dat is het enige wat ik kan zeggen. Natuurlijk is hij een belangrijk onderdeel van het team, anders zou hij niet zo lang in die positie zitten. Als een teambaas er voor één of twee races niet is, dan verandert er niet veel omdat ze weten wat ze moeten doen. Maar het draait om people management en op lange termijn kunnen er dan wel dingen anders zijn." Moraal van Verstappens verhaal is helder: "Het heeft geen zin om zomaar dingen te roepen. We moeten geduldig zijn en dat heb ik in de loop der jaren geleerd."