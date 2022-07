Verstappen keurt woordgebruik Piquet af: "Maar hij is geen racist"

Nelson Piquet raakte deze week in opspraak vanwege een woord dat hij gebruikte toen er in een interview werd teruggeblikt op de veelbesproken clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de Britse Grand Prix van vorig jaar. De opmerking van de Braziliaan werd veroordeeld door de Formule 1-organisatie. Max Verstappen liet donderdag in Silverstone weten dat het gebruikte woord niet correct is, maar voegde daaraantoe dat de vader van zijn vriendin Kelly geen racist is.

“Iedereen is tegen racisme“, zegt Verstappen in de Red Bull-motorhome tegenover de schrijvende pers, waaronder Motorsport.com. “Ik denk dat dat een duidelijke zaak is. Je kan er niet veel meer van maken. Het woord dat gebruikt is - ook rekening houdende met cultuurverschillen en dat het misschien dingen zijn die ze zeiden toen ze nog jonger waren - niet correct. Laat het een les zijn voor de toekomst dat je dat woord niet moet gebruiken. Het is heel beledigend en tegenwoordig krijgt zoiets ook veel meer aandacht.”

“Ik heb wat tijd met Nelson doorgebracht en ken hem waarschijnlijk iets beter dan de gemiddelde persoon, en ik kan je zeggen dat hij absoluut geen racist is”, vervolgt de Limburger. “Hij is een heel aardige en ontspannen man. Het statement dat hij gegeven heeft, maakt ook duidelijk dat je het woord op twee manieren kan opvatten. Maar dan nog is het natuurlijk beter om het woord niet te gebruiken. Het gaat echter niet alleen om het n-woord, het gebruik van beledigende taal in het algemeen is niet correct. Daar moeten we met de gehele wereld aan werken, niet alleen in de Formule 1.”

Verstappen heeft het voorval niet besproken met Lewis Hamilton. “Nee, ik ben pas net op het circuit aangekomen en we zijn allemaal erg druk. Maar het is niet nodig dat we hierover gaan praten. Hij geniet mijn respect, net als ieder andere coureur. Hij weet hoe ik en de andere rijders over deze situatie denken. We staan allemaal achter de initiatieven die al genomen zijn, we steunen die volledig.”

'Hé man, dat was niet correct'

Ook heeft Verstappen geen contract gehad met Piquet senior. “Het is niet aan mij om met mijn schoonvader te praten. Dat doen jullie toch ook niet? Dat je je schoonvader opbelt en zegt: ‘Hé man, dat was niet correct.’ Ik denk dat hij dat zelf wel weet”, reageert Verstappen.

Gevraagd of een gesprek met Piquet senior niet juist een kans kan zijn om iemand van de oude stempel iets te leren over de huidige maatschappij, antwoordt hij: “Hij heeft mij niet nodig om hem te vertellen wat goed is en wat niet. Hij heeft het zelf ook al gezegd, dat hij beseft dat hij het verkeerde woord heeft gebruikt. Wie ben ik om hem dan op te bellen? Het zou niets veranderen. Hij begrijpt dat het niet het correcte woord was om te gebruiken. En zoals hij zei: je kan het op twee manieren interpreteren. Maar mensen pikken natuurlijk het slechte eruit. En vervolgens wordt zoiets enorm opgeblazen. Ik ken Nelson persoonlijk. Hij wordt nu neergezet als racist maar dat is hij niet. Maar ik ben het er volledig mee eens dat je dergelijke woorden niet moet gebruiken.”

Piquet heeft een ban van de F1-paddock gekregen voor zijn uitspraak. Verstappen: “Ik weet daar niets van, maar ik denk dat het beter is om met iemand in gesprek te gaan dan dat je iemand in de ban doet. Want als je iemand in de ban doet, wordt de situatie er niet beter op. Je moet met elkaar in gesprek. Communicatie is heel belangrijk. Als je mensen probeert te informeren, is het beter om met elkaar te praten. Als je ruzie met iemand hebt en iets beledigends zegt, is het ook beter om daarna een goed gesprek te hebben en je excuses aan te bieden. Dat geldt hier ook. Het is niet goed wat er gezegd is, maar het gaat erom dat je leert van de fout die je hebt gemaakt. Ik vind niet dat je iemand hiervoor van de paddock moet verbannen. Helemaal niet als het een drievoudig wereldkampioen betreft.”