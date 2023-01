De cijfers liegen er niet om. Max Verstappen won 15 van de 22 Grands Prix in 2022, stelde zijn tweede wereldtitel met nog vier races te gaan al veilig en reed in totaal 454 punten bij elkaar. Nooit eerder scoorde een Formule 1-coureur zoveel punten in een enkel seizoen. Bij het samenstellen van zijn persoonlijke top vijf hoeft Nico Rosberg niet lang na te denken over de nummer één in het rijtje.

"Dan kies ik zeker voor Max Verstappen. Het is bizar welk niveau hij momenteel aantikt. Hij is zo snel en consistent en maakt amper fouten. Daarnaast heeft hij ook een hoop zelfvertrouwen", zegt de oud-wereldkampioen. "Hoewel hij in de kwalificatie niet over de snelste auto beschikte, stond hij er altijd wel weer. Hij crashte nooit en won 15 van de 22 races. Dat is echt bizar. Hij reed fantastisch. Voor mij staat haast wel vast dat hij zich in de top vijf van beste F1-coureurs gaat nestelen. Samen met Senna, Schumacher, Hamilton en Fangio. Binnenkort mogen we dus Verstappen aan dat rijtje toevoegen. Het is nu nog wat te vroeg, maar zeer snel staat hij daar ook tussen."

Zoals bekend ging de strijd in het kampioenschap met name tussen Verstappen en Charles Leclerc. De Monegask verloor echter de aansluiting en stond in de slotfase van het seizoen zelfs nog onder druk van Sergio Perez. De Ferrari-coureur wist de Mexicaan echter achter zich te houden. Rosberg is onder de indruk van de jongeling. "Leclerc maakte er begin 2022 een geweldig gevecht van. Hij was toen ontzettend snel", vervolgt de Duitser, die de Ferrari-coureur achter Verstappen en George Russell en voor Lewis Hamilton en Lando Norris op P3 in zijn persoonlijke top vijf plaatst. "Het team liet hem alleen vaak zitten, al maakte hij zelf ook een paar fouten. Dat zijn fouten die je niet mag maken als je van Verstappen wil winnen."

Rosberg blij met nieuwe reglementen

Rosberg geeft ook Ross Brawn, voormalig sportief directeur van de Formule 1, en de zijnen een pluim. 2022 stond in het teken van een nieuw technisch reglement voor meer actie op de baan. De voormalig coureur van Mercedes stelt dat het afgelopen jaar fantastisch was. "Ondanks de dominantie van één persoon was het niet saai. De wijzigingen in het reglement - die het inhalen makkelijker moesten maken- pakten naar mijn mening goed uit. Dat was ook wel te zien. Wat dat betreft is er onder leiding van Ross Brawn geweldig werk geleverd. Kijk alleen maar naar de cijfers van 2022 ten opzichte van 2021. Er is zoveel meer ingehaald. Dat is wel het ultieme bewijs dat de nieuwe regels werken."