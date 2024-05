Het was een mooie Formule 1-kwalificatie in Imola voor Nico Hülkenberg en Max Verstappen. De Duitser wist door te stoten naar Q3 en mag de Grand Prix van zondag vanaf de tiende plek beginnen, terwijl Verstappen voor de achtste keer op rij naar de pole snelde. Na afloop van de sessie verklaarden beide coureurs dat ze elkaar een handje hebben geholpen in het behalen van het goede resultaat. "We waren al towbuddies in Q2. Ik gaf hem een tow richting bocht zeventien, waarna hij mij er een gaf richting bocht twee", vertelt Verstappen, die naar eigen zeggen niet volop kon profiteren van de hulp. "Ik denk dat ik daarna wel wat te snel reed, want ik miste bocht twee een klein beetje. Ik wist dus iets te pakken [op het rechte stuk], maar verloor in bocht twee wel wat. Overall heeft het me denk ik iets aan winst opgeleverd."

Het was volgens Verstappen geen doelbewuste keuze om elkaar te helpen, maar het pakte dus wel goed uit. "We hadden het hele weekend heel lastig en we kregen het uiteindelijk toch voor elkaar. We bleven zoeken naar de kleine voordeeltjes, waarmee we een voorsprong zouden pakken. Dat heeft goed geholpen", erkent de polesitter voor de race van morgen.

Hülkenberg: Zonder tow van Verstappen was Q2 eindstation

Hülkenberg is zijn Nederlandse concurrent zeer erkentelijk voor zijn hulp. Volgens de Duitser was het behalen van Q3 zonder de tow erg lastig. "Max en ik hebben elkaar de hele kwalificatie geholpen. Hij hielp mij in Q2 een paar keer", aldus de Haas-coureur. De keuze om Verstappen in Q3 te helpen was snel gemaakt. "Ik heb hem op zijn beurt geholpen We hebben af en toe de steun van de collega's nodig, is het niet?"

Het was voor de Haas-coureur de eerste keer in zijn lange carrière dat hij op het circuit van Imola racete. "Ik heb er van genoten. Dit is echt een old skool circuit. Ik weet niet hoe het racen gaat zijn, maar daar maak ik me nu geen zorgen om", aldus de routinier. "Ik wist mezelf continu te pushen en het lukte me om de goede rondetijden eruit te persen. Dit is zo'n circuit waar je elke ronde wat leert en daardoor word je steeds sneller. In mijn eerste rondje in Q1 was ik bijvoorbeeld twintigste."