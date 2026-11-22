Formule 1 GP van Las Vegas

Max Verstappen neemt revanche op George Russell: “Karma is a bitch”

Russell was vrijdag zeer kritisch op Verstappen; de Red Bull-coureur reageerde zaterdag met de zege – en bijtende opmerkingen na de race

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 08:01

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen heeft gereageerd op de uitspraken die George Russell vrijdag deed door de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 te winnen, en na afloop hard uit te halen.

De twee waren betrokken bij een incident in de derde vrije training. Verstappen haalde Russell in voorafgaand aan een vliegende ronde en schond daarmee volgens de Brit een herenakkoord. Russell probeerde er weer voorbij te gaan, maar Verstappen probeerde tevergeefs de deur dicht te gooien. Uiteindelijk raakten de twee elkaar licht.

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De stewards gaven Verstappen na het voorval een officiële waarschuwing voor bewegen onder het remmen. Russell legde de schuld zonder terughoudendheid bij zijn rivaal, zo zei hij bij Sky Sport Italy: “Hij doet dit week in, week uit bij veel coureurs en iedereen accepteert het. Ik ga niet zomaar accepteren dat iemand me op deze manier naait en vervolgens rondloopt alsof hij groter en beter is dan alle anderen. Iemand moet tegen die kerel opstaan.”

Vierentwintig uur later hield Verstappen beide Mercedes-coureurs achter zich en won hij een enerverende race waarin de leiding meermaals wisselde. Russell crashte toen hij zich in ronde 48 van 50 aan de binnenkant van teamgenoot Kimi Antonelli wilde melden voor de tweede plaats en daarbij zijn wielen blokkeerde. Hij werd uiteindelijk negende, en in de ogen van Verstappen zegt dat genoeg.

Op de vraag of de woorden van Russell door zijn hoofd speelden toen ze om de leiding vochten, kaatste Verstappen terug: “Nou, vandaag was het in elk geval geen succes.

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“Hij praat veel naast de baan. Eerlijk gezegd maakt het mij niet zoveel uit, want hij zit zo ver onder mijn niveau dat het voor mij eigenlijk geen zin heeft om daarop in te gaan. Het stoort me dus niet.

“En vandaag kreeg hij zijn verdiende loon. Het was eerlijk gezegd fantastisch toen ik in mijn spiegel keek en zag wat er gebeurde. Ik dacht: ‘Mooi! Mijn dag wordt alleen maar beter.’

“En toen ik daarna natuurlijk als eerste over de streep kwam, was mijn dag compleet.”

Verstappen zegt misschien weinig te geven om de tweede plaats in het kampioenschap, maar door zijn zege en de terugval van Russell heeft hij nu een voorsprong van 40 punten op de Mercedes-coureur. Er zijn nog maar twee races te gaan. Alleen Lewis Hamilton staat dichterbij, al bedraagt zijn achterstand nog altijd 37 punten.

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- Het Motorsport.com-team

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