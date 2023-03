Verstappen neemt het op voor Alonso en Ocon: "Zicht echt slecht"

Esteban Ocon ontving in Bahrein een tijdstraf omdat zijn Alpine niet binnen de lijntjes van het vak op de startgrid stond. Een race later deed Fernando Alonso hetzelfde en kreeg ook hij een tijdstraf van vijf seconden. Het is opvallend te noemen dat dit al tweemaal het geval is geweest, waar het vorig jaar nog geen gespreksonderwerp was.

Maar met de langere neuzen en grotere banden is het zicht van de coureurs beperkt, waardoor het lastig is om in te schatten of de bolide juist geparkeerd staat. Max Verstappen neemt het op voor Alonso en Ocon. "Het zicht vanuit de cockpit is gewoon echt slecht, dat is het voornaamste probleem waardoor je soms niet helemaal correct op de gridpositie staat", zegt Verstappen. "Het is pijnlijk als het gebeurt, maar het is een beetje hetzelfde als de witte lijn die als de baanlimiet geldt. Soms levert dat discussie op: heb je ervan geprofiteerd door wijd te gaan, door ernaast te rijden? Ik denk dat we op een gegeven moment een regel nodig hebben. Het ziet er echt dom uit als mensen misbruik gaan maken van het naar links of rechts kunnen, maar ik weet niet wat we beter kunnen doen."

Teamgenoot Sergio Perez stelt dat er een beetje geluk bij komt kijken of je de auto perfect tussen de lijnen kan stilzetten. "Het is echt lastig om te zien waar je precies gestopt bent. Ik heb naar mijn mening overdreven gedaan en zette de auto te vroeg stil, maar je hebt geen idee als je in de auto zit. Je weet niet of je te ver naar achteren of voren staat. We hebben meer zicht nodig om met een beter idee te komen dan we nu hebben. Het is goed dat er een regel is, maar tegelijkertijd komt het eerlijk gezegd soms gewoon neer op geluk waar je jezelf positioneert."

Mercedes-coureur George Russell riep op tot het gebruiken van gezond verstand, aangezien hij de straf van Alonso 'te extreem' vond. "Het is ongelofelijk lastig", zei de Brit. "We zitten zo laag, we zien waarschijnlijk alleen de bovenste centimeters van de band. De grond zelf zien we niet. Er zijn lange gele lijnen die uitsteken, maar ik kan zelfs deze gele markeringen niet zien. Laat staan de witte lijnen die de zijkanten van je gridpositie aangeven. Dat maakt het gewoon heel erg lastig en daarom vind ik dat men in dit soort gevallen een beetje gezond verstand moet gebruiken."