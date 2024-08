Een mooi moment om eens te bekijken hoe de Nederlander zich in de koningsklasse verhoudt tot de andere groten van de sport. We legden de statistieken van Max Verstappen naast de andere meervoudig F1-kampioenen toen zij hun tweehonderdste Grand Prix reden.

Max Verstappen

Opvallend in de statistieken van Verstappen is dat hij pas 26 jaar oud is. De coureurs waarmee hij zich mag vergelijken, bereikten de mijlpaal van tweehonderd races pas na hun dertigste.

Max Verstappen reed voor de zomerstop in België zijn 199ste Formule 1-race. Foto door: Erik Junius

200ste F1-race: Dutch GP 2024

Leeftijd: 26 jaar

Wereldtitels: 3 (2021, 2022, 2023)

Overwinningen: 61

Podiums: 107

Pole-positions: 40

Snelste ronden: 32

Hattricks*: 13

Grand Slams**: 5

Winstpercentage: 30,65%

Wellicht de grootste aller tijden, tot op heden in cijfers alleen geëvenaard door Lewis Hamilton. Schumacher was al 35 jaar toen hij zijn tweehonderd GP's aantikte.

Michael Schumacher op weg naar zijn 76e zege in 200 starts op de Nürburgring. Foto door: Ferrari Media Center

200ste F1-race: GP van Europa 2004

Leeftijd: 35

Wereldtitels: 6 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003)

Overwinningen: 76

Podiums: 128

Pole-positions: 60

Snelste ronden: 62

Hattricks*: 19

Grand Slams**: 4

Winstpercentage: 38,00%

Lewis Hamilton

39 jaar is Hamilton inmiddels. De zevenvoudig wereldkampioen leek afgeschreven, maar is weer helemaal terug. Volgend jaar wacht een nieuw avontuur, bij Ferrari.

Lewis Hamilton won de Belgische GP, zijn 200ste F1-race Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images

200ste F1-race: GP van België 2017

Leeftijd: 32 jaar

Wereldtitels: 3 (2008, 2014, 2015)

Overwinningen: 58

Podiums: 111

Pole-positions: 68

Snelste ronden: 37

Hattricks*: 14

Grand Slams**: 4

Winstpercentage: 29,00%

De hoogtijdagen van Vettel liggen tussen 2010 en 2014, toen er geen maat stond op de Duitser. Vettel is nog altijd de jongste wereldkampioen aller tijden.

Sebastian Vettel wint in Bahrein bij zijn 200ste GP-start. Foto door: Andrew Hone / Motorsport Images

200ste F1-race: GP van Bahrein 2018

Leeftijd: 30 jaar

Wereldtitels: 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

Overwinningen: 49

Podiums: 101

Pole-positions: 51

Snelste ronden: 33

Hattricks*: 8

Grand Slams**: 4

Winstpercentage: 24,50%

Alain Prost

Prost komt net niet aan de tweehonderd GP's. Le Professeur blijft steken op 199 Formule 1-starts, maar desondanks nemen we hem wel mee in dit overzicht.

Alain Prost stapt in zijn Williams voor zijn 199ste en laatste F1-race. Foto door: Motorsport Images

199ste F1-race: GP van Australië 1993

Leeftijd: 38 jaar

Wereldtitels: 4

Overwinningen: 51

Podiums: 106

Pole-positions: 33

Snelste ronden: 41

Hattricks*: 8

Grand Slams**: -

Winstpercentage: 25,63%

Nelson Piquet

Piquet is een van de drie Braziliaanse wereldkampioenen. Waar Ayrton Senna (161) en Emerson Fittipaldi (144) niet aan 200 GP-starts kwamen, lukte dat Piquet wel.

Nelson Piquet op Monza tijdens zijn 200ste GP Foto door: Motorsport Images

200ste F1-race: Grand Prix van Italië 1991

Leeftijd: 39 jaar

Wereldtitels: 3 (1981, 1983, 1987)

Overwinningen: 23

Podiums: 60

Pole-positions: 24

Snelste ronden: 23

Hattricks*: 3

Grand Slams**: 3

Winstpercentage: 11,50%

Alonso is 43 jaar, bezig aan zijn 21ste F1-seizoen en hard op weg naar de vierhonderd GP-starts, het dubbele aantal van Verstappen.

Fernando Alonso op weg naar de zege in de Chinese GP van 2013 Foto door: Sutton Images

200ste F1-race: Grand Prix van China 2013

Leeftijd: 31 jaar

Wereldtitels: 2 (2005, 2006)

Overwinningen: 31

Podiums: 88

Pole-positions: 22

Snelste ronden: 19

Hattricks*: 5

Grand Slams**: 1

Winstpercentage: 15,50%

* Hattricks: Pole, snelste ronde, overwinning

**Grand Slams: Pole, snelste ronde, raceleiding van start tot finish, overwinning