Verstappen naar stewards vanwege negeren gele vlaggen in Q3

Max Verstappen leek in de slotfase van Q3 al verzekerd van de tweede plek, al verbeterde hij zijn eigen tijd nog wel. De Limburger had tijdens zijn eerste run een 1.21.424 op de klokken gebracht en maakte er in zijn tweede run 1.21.282 van. Die tijdsverbetering noteerde hij terwijl Pierre Gasly stil was komen te staan in zijn AlphaTauri. De Fransman was even daarvoor nogal hardhandig over de kerbstones gevlogen, waarna zijn losgekomen voorvleugel de rechter voorband kapot sneed.

Gasly rolde tergend langzaam start-finish op, alvorens hij helemaal stil kwam te staan op het Losail International Circuit. Op dat moment naderde Verstappen al en aan de sectortijden was niet bepaald te zien dat hij liftte voor Gasly. Op onboardbeelden is te zichtbaar dat aan de linkerkant met dubbel geel is gezwaaid, al verscheen op dashboard van Verstappen geen enkele melding. "Ik heb niets gezien", liet hij dan ook weten na afloop. Op de schermen van de FIA is een melding van dubbel geel eveneens achterwege gebleven, al betekent dat nog niet dat Verstappen er zomaar mee weg komt.

De stewards leken een onderzoeken in eerste instantie achterwege te laten, maar roepen hem alsnog op het matje. Zondag om 13.00 uur lokale tijd - en dus om 11.00 uur Nederlandse tijd - moet Verstappen tekst en uitleg geven. In de aangepaste regels van de FIA staat trouwens vermeld dat rondetijden onder dubbel geel worden geschrapt, al zou Verstappen dat geen enkele pijn doen, aangezien hij met zijn eerste rondetijd nog steeds voor Bottas staat. In Mexico 2019 verloor Verstappen echter pole-position vanwege het negeren van dubbel geel, terwijl Hamilton in Oostenrijk 2020 ook een gridstraf van drie plekken aan zijn broek kreeg.

In het specifieke geval van Verstappen was aan de rechterkant van het beeld ook nog een groen paneel te zien, al is dat puur het groene licht van de weegbrug in de pitstraat en speelt dat geen rol.

Overigens is Verstappen niet de enige coureur die op het matje is geroepen door de FIA-stewards. Zo moeten ook Valtteri Bottas en Carlos Sainz Jr. zich in Qatar verantwoorden voor het negeren van gele vlaggen in de slotminuut. De Spaanse Ferrari-coureur is zondag om 13.30 uur lokale tijd aan de beurt, terwijl Bottas om 13.45 uur acte de présence moet geven.