De sfeer binnen het zeer succesvolle Red Bull Racing is er de laatste tijd niet beter op geworden. Er lijken meerdere kampen te zijn ontstaan, onder meer in een poging om teambaas Christian Horner publiekelijk aan de schandpaal te nagelen en afscheid van hem te nemen. Ook het kamp Verstappen roert zich. Vader Jos Verstappen liet recent al weten dat de Horner-soap snel opgelost moet worden. In gesprek met The Daily Mail zei hij: “Het team loopt het risico uit elkaar te vallen. Zo kan het niet doorgaan. Het zal ontploffen. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt.”

De situatie geanalyseerd: Formule 1 Geruchten over mogelijke overstap Verstappen naar Mercedes F1 nemen toe

Daardoor wordt opeens ook de mogelijkheid genoemd dat Verstappen eind dit jaar vertrekt, uitgerekend naar de grote rivaal Mercedes. De kwestie komt uiteraard aan bod in het Viaplay-programma In de Slipstream. Allard Kalff wil niet te veel woorden vuil maken aan de kwestie. Op de vraag of Verstappen daadwerkelijk kan verkassen, zegt hij stellig: “Alles kan. Maar zullen we heel even wachten op wat er daadwerkelijk gaat gebeuren?”

Collega Kees van de Grint gaat iets dieper op de situatie in: “Dat zou kunnen, want alles in deze wereld is mogelijk. Laten we eerlijk zijn: Verstappen heeft de teams voor het uitzoeken. Die beslissing zou misschien niet zo goed zijn, want die Red Bull in handen van Max Verstappen is geweldig. Hij hoeft zich daar dus geen zorgen te maken. Maar het kan best zijn dat er zoveel onvrede is. Het zal niet alleen gaan om een buitenechtelijke relatie, maar ook om ego’s tussen de belangrijke mensen in het team. Als dat betekent dat de toekomst voor de auto niet veiliggesteld is, dan denk ik dat ze best zullen denken: ‘Waar kan ik in de toekomst nog een paar races winnen?’.”