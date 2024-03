Max Verstappen staat nog tot eind 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar sinds een week gaat het gerucht dat de Nederlander na dit jaar wel eens de overstap zou kunnen maken naar concurrent Mercedes. Mogelijk bevat zijn overeenkomst een clausule dat hij mag vertrekken als een van de huidige bazen - adviseur Dr. Helmut Marko of teambaas Christian Horner - niet langer deel uitmaakt van de Brits-Oostenrijkse formatie.

Aan de top van Red Bull Racing is het erg onrustig sinds Horner door een vrouwelijke medewerkster is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Een onafhankelijke advocaat onderzocht de zaak en wees de klacht tegen Horner af, maar doordat er vervolgens vermeend bewijsmateriaal naar de media en de bazen van de sport is gelekt, lijkt de kous hiermee nog niet af.

Mocht Verstappen naar een ander Formule 1-team kunnen en willen vertrekken, is het niet ondenkbaar dat Mercedes zal ondernemen om hem binnen te halen. De Duitse fabrieksformatie moet immers op zoek naar een nieuwe coureur, nu Lewis Hamilton besloten heeft om na dit seizoen naar Ferrari te gaan. Mercedes deed voordat Verstappen in de Formule 1 kwam al een poging om de Limburger te strikken. Hoewel er destijds gekozen werd voor Red Bull, dat een racezitje bij opleidingsteam Toro Rosso kon bieden, is het contact tussen het kamp Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff altijd goed gebleven. Zo werd de Oostenrijker na de race in Bahrein nog in gesprek gezien met vader Jos Verstappen.

George Russell zou het begrijpen als zijn team Verstappen zou proberen te strikken. “Ik denk dat elk team een zo goed mogelijk rijderspaar wil hebben en op dit moment is Max de beste coureur op de grid. Dus als een team de kans krijgt om Max te tekenen, dan zal het daar honderd procent voor gaan”, zegt de Brit woensdag tijdens de persconferentie in Jeddah, waar dit weekend de Grand Prix van Saudi-Arabië plaatsvindt. “Ik denk dat de vraag momenteel meer aan de andere kant ligt, aan de kant van Max en Red Bull. Daar is momenteel veel aan de hand. We weten niet wat daar precies achter gesloten deuren gaande is en uiteindelijk is dat op dit moment onze ook zaak niet. Maar het zou spannend zijn.”

Mocht het zover komen dat Russell Verstappen als teamgenoot krijgt, dan zou de coureur uit King’s Lynn dat als een mooie uitdaging zien voor hemzelf. “Dit is mijn derde seizoen naast Lewis, de grootste coureur aller tijden, en ik heb het voor mijn gevoel best goed gedaan naast hem. Wie er volgend jaar - of later in de toekomst - ook naast me plaatsneemt, ik verwelkom de uitdaging”, laat hij weten. “Je wil het altijd tegen de beste opnemen. Maar uiteindelijk focus ik op mezelf. Ik geloof in mezelf en ben ervan overtuigd dat ik iedereen op de grid kan verslaan. Dat is de mentaliteit die je gewoon hoort te hebben. Ik heb de afgelopen paar jaar met Lewis in elk geval een behoorlijk goed referentiepunt gehad.”