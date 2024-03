Duidelijke boodschap Max Verstappen na F1-weekend vol tumult bij Red Bull

Waar alle betrokkenen bij het verlaten van de Formule 1-paddock in Bahrein lieten weten dat de rust bij Red Bull Racing moest terugkeren, is dat in de daaropvolgende week nog niet meteen gelukt. Zo heeft Jos Verstappen zich in de Britse media uitgelaten over de Horner-situatie en liet Helmut Marko voorafgaand aan de kwalificatie weten dat hij 'in theorie' geschorst zou kunnen worden. Dat laatste is niet gebeurd en uit de wereld geholpen na een 'goed gesprek' met Oliver Mintzlaff, de sportchef van Red Bull. Marko kan over twee weken 'gewoon' present zijn in Australië.

Max Verstappen nam het vrijdagavond na de kwalificatie resoluut op voor Marko en liet weten dat een vertrek van Marko ook invloed kan hebben op zijn eigen toekomstkeuzes. Een dag later was duidelijk dat de Oostenrijkse topadviseur mag blijven en hoopt Verstappen vooral dat de rust weer terugkeert, zodat het kan gaan om waar het echt om draait: de baanactie. "Ik heb altijd gezegd dat het allerbelangrijkste is dat we als team blijven samenwerken en dat we de vrede bewaren. Daar zijn we het in het team allemaal over eens, dus hopelijk gaat dat vanaf nu ook volledig gebeuren", spreekt de wereldkampioen.

De Nederlander vindt het lovenswaardig dat alle onrust op privégebied van de kopstukken en ook op politiek vlak niet zichtbaar is geworden op het circuit. "Iedereen probeert de focus op dezelfde dingen te houden. Het meest positieve van dit alles is dat het geen invloed heeft gehad op onze prestaties op de baan. Dat laat ook zien hoe sterk het team is. In mentaal opzicht heb je kunnen zien dat iedereen zijn of haar job goed heeft gedaan. Dat geldt niet alleen voor de coureurs, maar ook voor de monteurs en de engineers. Zelfs als er van alles aan de hand is, dan is iedereen nog steeds heel gefocust op het werk zelf, zoals dat natuurlijk ook zou moeten." Verstappen heeft eerder bij de Nederlandse pers al laten weten dat hij daar persoonlijk nooit moeite mee heeft gehad. "Als ik mijn helm opzet, dan heb ik me altijd al goed af kunnen sluiten van alle andere dingen."

Red Bull in Jeddah 'nog beter' dan dat Verstappen had verwacht

Het was in Saudi-Arabië te zien en heeft geleid tot overwinning 56 en podium nummer honderd uit zijn Formule 1-carrière. Verstappen heeft die honderd podiumplekken in 187 F1-starts behaald, waarover hij grapt: "Nou, dat zijn dan 87 gemiste kansen geweest!" Op een iets serieuzere toon vervolgt de Limburger: "Ik ben daar natuurlijk wel blij mee, al ben ik niet echt iemand die vaak naar de statistieken kijkt. Ik ben blij met die honderd podia, maar bekijk het race voor race en wil er steeds gewoon het maximale uit halen." In Saudi-Arabië heeft hij overigens ook de negende overwinning op rij geboekt, waardoor Verstappen in Japan zijn eigen record kan aanscherpen.

Op het Jeddah Corniche Circuit had Verstappen zich niet meer kunnen wensen en is het zelfs nog iets beter verlopen dan dat hij had verwacht. "Het was een hele goede race. Vanaf vrijdag voelde ik me al erg fijn in de auto. Door die vroege safety car moesten we een langere stint rijden dan dat we eigenlijk wilden, maar goed, dat gold voor bijna iedereen. Uiteindelijk konden we de pace aan het einde wel wat managen en is het gewoon goed verlopen. De auto werkte hier top, misschien nog wel iets beter dan dat ik van tevoren had verwacht", sluit de drievoudig wereldkampioen af.

